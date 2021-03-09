Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что подрядчик восстановит тротуара по Бугскому Бульвару, который спустя полгода после ремонта начал проседать и «поплыл».

Об этом он сообщил сегодня, 9 марта, в прямом эфире в социальных сетях, — пишут НикВести.

Мэр отметил, что плитка на данном тротуаре просела из-за того, что дожди вымыли грунт из-под нее. Теперь подрядчик должен устранить образовавшиеся дефекты.

— Относительно плитки, когда проседает. Опять таки, говорю, что в некоторых местах, в которых была сделана плитка, просел грунт. Во время дождей грунт проседает. Но все работы по восстановлению плитки будут сделаны и весной все будет в порядке. Все работы будут проведены за счет подрядчика, — заявил Александр Сенкевич.

Тротуар по Бугскому Бульвару

Напомним, в Николаеве спустя полгода отремонтированный за бюджетные деньги тротуар начал проседать и «поплыл».