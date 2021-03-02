Департамент ЖКХ Николаевского горсовета заплатил 1,2 миллиона гривен фирме «Благоустрій-НК» за выполненные работы по капремонту сквера у речного вокзала. Спустя полгода новая тротуарная плитка в некоторых местах просела и «поплыла».

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

Согласно данным системы электронных закупок ProZorro Департамент ЖКХ Николаевского городского совета 14 апреля 2020 года заключил договор с компанией «Благоустрій-НК» по капитальному ремонту сквера «Спасский», который расположен по улице Никольской, Варваровский спуск (слева и справа в направлении речного вокзала) в Заводском районе на сумму в 1 миллион 285 тысяч 944 гривны. Данный договор был подписан в обход проведения процедуры открытых торгов так как цена сделки меньше 1,5 миллионов гривен — пороговой суммы, которая предусматривает их проведение.

В соответствии с информации к заключенному договору подрядчик должен был до 10 августа 2020 августа выполнить работы по укладке новой тротуарной и тактильной плитке, и заменить люки колодцев.

Однако уже через 6 месяцев после выполнения запланированных работ уложенная тротуарная плитка начала разрушаться, проседать, или выпирать наружу, требуя восстановления. Помимо этого, на декоративных ограждениях, которые отделяют тротуар от проезжей части, подрядчик частично заменил бетонные плиты, которые установлены поверх них.

Примечательно, что в соответствии с данным единого веб-портала использования публичных средств Е-data, Департамент ЖКХ на сегодняшний день перечислил на счет «Благоустрій-НК» 1 миллион 285 тысяч 944 гривны.

Корреспондент НикВести обратился в Департамент ЖКХ и ожидаем их комментария относительно качества выполненных работ.

Отметим, что согласно данным сайта Министерства юстиций Украины компания «Благоустрій-НК» была зарегистрирована в Николаеве, 2 года назад на имя Юрия Яковенко.

Юрий Яковенко

Стоит отметить, что ранее компания «Благоустрій-НК» попадала в ряд скандальных ситуаций. В ноябре 2019 году фирма выполнила работы по реконструкции сквера имени Михаила Александрова в Заводском районе за 2,8 миллиона гривен. А уже в декабре 2020 сотрудники полиции пришли с обысками в Департамент ЖКХ по подозрению в хищениях чиновниками в ходе реконструкции данного сквера.

В январе 2021 года в ходе проведения работ по реконструкции сквера «Николаевский» в Ингульском районе компания «Благоустрій-НК» вырубила десятки дубов. Комментируя эту ситуацию Директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства Сергей Коренев заявил, что для благоустройства неблагоустроенного объекта придется чем-то пожертвовать

В свою очередь мэр Николаева Александр Сенкевич заявил о желании проектировать пешеходные зоны в городе вокруг деревьев, чтобы избежать подобных ситуаций с вырубкой деревьев.

Также напомним, разработчик проекта реконструкции сквера «Николаевский» заявил, что снос ряда дубов при выполнении работ был обусловлен их хаотичной посадкой и требованием строительных норм и норм благоустройства.