План мирного урегулирования на Донбассе, подготовленный Украиной и западными партнерами, ждет, когда Россия или одобрит его, или заявит открыто, что не хочет мира.

Об этом заявил глава Офиса Президента Андрей Ермак во время онлайн-дискуссии на тему «Конфликт на Востоке Украины: перспективы на 2021 год», организованной Немецким обществом внешней политики, передает Укринформ.

— Сегодня на столе лежит конкретный план мирного урегулирования, предложенный Германией и Францией, доработанный Украины, который, как мы считаем, отвечает духу «Минска», соответствует нормам международного права... Подчеркиваю, план мирный - на столе... и мы очень ожидаем такоой же позиции со стороны РФ,— заявил Андрей Ермак.

По его словам, если Россия не соглашается, «это означает, что она не хочет прекращения войны и наступления мира на территории Донбасса».

Представитель Украины на консультациях в «нормандском формате» на уровне политических советников пояснил, что речь идет об «очень мощном шаге», предложенном Германией и Францией. Как надеется Андрей Ермак, он будет «предметом мощного обсуждения через неделю - две» во время видеоконференции в «нормандском формате»: создание так называемых кластеров, которые могут «стать в случае согласования основной для Дорожной карты, которая закончилась бы установлением мира на Донбассе, реинтеграцией оккупированных территорий и проведением местных выборов».

Руководитель ОП назвал наибольшим на сегодня достижением в Минском процессе многомесячный режим прекращения огня. Хотя, по его словам, «к сожалению, с элементами и фактами провокаций», которые критически увеличились в последние месяцы. Украина потеряла 11 своих героев, напомнил он, несколько десятков были ранены.

— Считаем, что международные сигналы к РФ о необходимости сохранения режима (прекращение огня, — прим.) являются важным условием для продолжения всех других переговоров, — подчеркнул Андрей Ермак.

При этом он отметил, что украинская сторона считает, что контроль за режимом прекращения огня должен быть более строгим, а ОБСЕ должна взять на себя больше полномочий и немного расширить свой мандат для наблюдения, «ведь есть все предпосылки, чтобы этот режим выполнялся».

Напомним, глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак считает, что участники Минского процесса, которые подписывали одноименные соглашения, делали это с пониманием того, что они невозможны к выполнению.