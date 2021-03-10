В Литве 80-летняя женщина умерла после инъекции вакциной от COVID-19 производства Pfizer/BioNTech.

Об этом пишет «Новое время» со ссылкой на местные власти.

Как сообщается, инцидент произошел в литовском городе Паневежис.

Женщине 1941 года рождения стало плохо через 15 минут после того, как ей ввели вакцину. Она пожаловалась на нехватку воздуха и ее вывели на улицу подышать. На место прибыла скорая, но спасти пациентку не удалось.

Медики уточнили, что у женщины был кардиостимулятор. По словам директора городской станции скорой помощи Руты Рамошкене, так внезапно эффект от вакцины у пациентки проявиться не мог.

— Я думаю, у нее был стресс, были также проблемы со здоровьем, - предположила Рута Рамошкене.

В конце февраля в Литве после прививки от COVID-19 умер 77-летний мужчина. Ему ввели вакцину от AstraZeneca. В Литовской службе контроля лекарств подчеркнули, что вакцинация не является причиной смерти пенсионера, он страдал сердечно-сосудистым заболеванием.

Напомним, что Организация экономического сотрудничества и развития прогнозирует стремительный рост мировой экономики благодаря вакцинации от COVID-19.