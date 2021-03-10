Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча во время пресс-конференции 9 марта разбрызгал антисептик на журналистов.

Видео инцидента опубликовало издание The Sun на своем YouTube-канале, пишет LB.ua.

— Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча распылил на журналистов дезинфицирующее средство для рук, чтобы избежать ответов на вопросы о последних перестановках в кабинете министров, - говорится в подписи к видео.

Издание пишет, что таким образом премьер отреагировал на вопрос о возможных кадровых изменениях в Кабинете министров. Вместо ответа, держа в руках защитную маску для лица, он обошел журналистов, разбрызгивая на них антисептическое средство, после чего покинул конференцию.

Напомним, что 4 сентября пресс-секретарь кандидата в мэры Николаева от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Владислава Чайки Юрий Багрянцев в горизбиркоме попытался препятствовать работе корреспондента, выталкивая ее из кабинета. Журналист тогда ударилась головой и спиной о дверь.