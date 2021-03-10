Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что боевики на Донбассе мобилизируют войска, но Украина готова к зеркальным действиям в случае агрессии со стороны боевиков.

Об этом он сказал в интервью телеканалу «Дом», пишет РБК-Украина.

По его словам, все силовые структуры Украины в полной мере владеют информацией о ситуации вдоль линии разграничения.

— Мы знаем, что стягиваются войска, что проходят тренировки, учения. Но украинская армия уже не такая, как пять лет назад — мы готовы защищать свою землю, - сказал Леонид Кравчук.

При этом он отметил, что Украина «никогда не будет нападать первой». Леонид Кравчук заявил, что украинская делегация предложит рассмотреть свой вариант мирного плана по Донбассу.

— Но если вторая сторона откажется, тогда у нас останется только одно — защищаться. Мы не можем не видеть угроз, они есть. И на них мы будем отвечать адекватно, будем отвечать зеркально. Но не провоцируя какие-либо действия, опасные для жизни людей, - сообщил Леонид Кравчук.

Напомним, что за прошедшие сутки, 9 марта, на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации 21 раз нарушали режим прекращения огня. Украинские военные применяли огонь в ответ, потерь нет.

Кроме этого, за два месяца текущего года 11 военных Вооруженных сил Украины погибли в результате боевых действий в Донбассе, еще 37 – получили ранения. Из других причин, кроме боевых, в зоне ООС погибли восемь украинских военных.