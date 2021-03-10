Власти Эстонии решили временно приостановить использование вакцины от коронавируса AstraZeneca.

Об этом со ссылкой на заместителя директора Департамента здоровья страны Мари-Анну Хярму передает «Новое время».

Причиной такого решения стали смерть и случай заболевания COVID-19 после вакцинации данным препаратом в Австрии.

По словам Мари-Анны Хярмы, использование AstraZeneca в Эстонии приостановлено до завершения расследования указанных случаев.

— Мы собрали информацию, у кого сколько вакцины осталось. Большинство ее уже использовало. Пока не будет завершено расследование, вакцина использоваться не будет, - заявила она.

Власти Австрии приостановили использование AstraZeneca 7 марта, после того, как 49-летняя женщина умерла от проблем со свертыванием крови, а у 35-летней пациентки развилась тромбоэмболия легочной артерии.

Кроме того, в самой Эстонии на прошлой неделе после применения вакцины скончался 31-летний спасатель.

В то же время доказательств связи этих случаев с AstraZeneca сейчас нет.

Напомним, что 26 февраля в Николаевскую область доставили 12 тысяч 300 доз вакцины Covishield (AstraZeneca). После чего сообщалось, что в Николаеве вакцинировали от COVID-19 первую пациентку, которой стала заведующая отделением анестезиологии и интенсивной терапии городской больницы № 3.