Власти Эстонии решили временно приостановить использование вакцины от коронавируса AstraZeneca.
Об этом со ссылкой на заместителя директора Департамента здоровья страны Мари-Анну Хярму передает «Новое время».
Причиной такого решения стали смерть и случай заболевания COVID-19 после вакцинации данным препаратом в Австрии.
По словам Мари-Анны Хярмы, использование AstraZeneca в Эстонии приостановлено до завершения расследования указанных случаев.
— Мы собрали информацию, у кого сколько вакцины осталось. Большинство ее уже использовало. Пока не будет завершено расследование, вакцина использоваться не будет, - заявила она.
Власти Австрии приостановили использование AstraZeneca 7 марта, после того, как 49-летняя женщина умерла от проблем со свертыванием крови, а у 35-летней пациентки развилась тромбоэмболия легочной артерии.
Кроме того, в самой Эстонии на прошлой неделе после применения вакцины скончался 31-летний спасатель.
В то же время доказательств связи этих случаев с AstraZeneca сейчас нет.
Напомним, что 26 февраля в Николаевскую область доставили 12 тысяч 300 доз вакцины Covishield (AstraZeneca). После чего сообщалось, что в Николаеве вакцинировали от COVID-19 первую пациентку, которой стала заведующая отделением анестезиологии и интенсивной терапии городской больницы № 3.
|
Світлана Федорова та скандал – синоніми, відоси та пости від ЗеКоманди які проблем не вирішують та росіяни, які люблять ПутінаСтанислав Мартиросов
|
Утилизация «Украины» неизбежна?Александр Жолобецкий
Власти Эстонии решили временно приостановить использование вакцины от коронавируса AstraZeneca.
Об этом со ссылкой на заместителя директора Департамента здоровья страны Мари-Анну Хярму передает «Новое время».
Причиной такого решения стали смерть и случай заболевания COVID-19 после вакцинации данным препаратом в Австрии.
По словам Мари-Анны Хярмы, использование AstraZeneca в Эстонии приостановлено до завершения расследования указанных случаев.
— Мы собрали информацию, у кого сколько вакцины осталось. Большинство ее уже использовало. Пока не будет завершено расследование, вакцина использоваться не будет, - заявила она.
Власти Австрии приостановили использование AstraZeneca 7 марта, после того, как 49-летняя женщина умерла от проблем со свертыванием крови, а у 35-летней пациентки развилась тромбоэмболия легочной артерии.
Кроме того, в самой Эстонии на прошлой неделе после применения вакцины скончался 31-летний спасатель.
В то же время доказательств связи этих случаев с AstraZeneca сейчас нет.
Напомним, что 26 февраля в Николаевскую область доставили 12 тысяч 300 доз вакцины Covishield (AstraZeneca). После чего сообщалось, что в Николаеве вакцинировали от COVID-19 первую пациентку, которой стала заведующая отделением анестезиологии и интенсивной терапии городской больницы № 3.