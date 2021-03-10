Депутаты попросили разъяснить населению, почему в Николаеве существует управление капитального строительства как исполнительный орган горсовета и коммунальное предприятие «Капитальное строительство».

Об этом шла речь во время заседания комиссии по вопросам гласности и законности в среду, 10 марта, передает корреспондент НикВести.

Глава комиссии, лидер фракции «Европейская солидарность» Елена Киселева отметила, что управление капитального строительства не сотрудничает с депутатским корпусом, а также заявила о необходимости введения отчетности.

— Почему так? Потому что в обществе никто не понимает, почему у нас два управления капитального строительства. Одно — управление «управление», а второе предприятие «капитального строительства». И кто за что отвечает и как организовано взаимодействие — вообще получается сумбур. Возможно нужно доработать эти моменты, — сказала она. — Это коммунальное предприятие, которое имеет свой штат, своих руководителей, директора, заместителя директора, бухгалтерию, ведущего юриста, — сказал депутат от «ОПЗЖ» Александр Медведев.

На это замначальница УКСа Анна Пялик ответила, что создание и ликвидация коммунальных предприятий — это компетенция городского совета, а не управления капстроительства.

— Супер. Мы это понимаем. Но как вы взаимодействуете с друг другом и как нам принимать решения по поводу создания или ликвидации, — сказала Елена Киселева.

Анна Пялик пояснила, что работа коммунального предприятия заключается в выполнении функций, которые ему делегируют разные структурные подразделения горсовета.

— Они по договорам делегирования от главных распорядителей бюджетных денег могут осуществлять функцию заказчика. Таких договоров между коммунальным предприятием и управлением капитального строительства на данное время нет, — сказала чиновница.

Елена Киселева также поинтересовалась, какой функционал для налогоплательщиков выполняет управление.

— Управление капитального строительства выступает заказчиком на реконструкцию, новое строительство, капитальный ремонт объектов коммунальной сферы, именно социальной — учреждений здравоохранения, образования, культуры, спорта. В прошлом году мы выступали заказчиком по 48 объектам, — пояснила Анна Пялик.

Елена Киселева напомнила, что создание УКСа было инициативой депутатского корпуса предыдущего созыва.

— Мы делали это с той целью, чтобы органы исполнительные — культура, образование, медицина не занимались строительством, чтобы строители отрабатывали свои обязанности. А не чтобы руководитель того или иного управления занимался тендерами, застройкой, благоустройством. Поэтому мне важно понять, насколько процентов эта цель выполнена. Почему у нас сохраняется тенденция, когда и вы делаете проект, и образование, и культура это делает. Почему я об этом говорю — потому что я человек, пострадавший от это пинг-понга. Школу музыкальную то управление капитального строительства делает, то культура, то никто не делает, — сказала депутат.

Напомним, что 15 января правоохранители пришли с обысками в управление капитального строительства Николаевского горсовета.