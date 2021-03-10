Депутаты попросили разъяснить населению, почему в Николаеве существует управление капитального строительства как исполнительный орган горсовета и коммунальное предприятие «Капитальное строительство».
Об этом шла речь во время заседания комиссии по вопросам гласности и законности в среду, 10 марта, передает корреспондент НикВести.
Глава комиссии, лидер фракции «Европейская солидарность» Елена Киселева отметила, что управление капитального строительства не сотрудничает с депутатским корпусом, а также заявила о необходимости введения отчетности.
— Почему так? Потому что в обществе никто не понимает, почему у нас два управления капитального строительства. Одно — управление «управление», а второе предприятие «капитального строительства». И кто за что отвечает и как организовано взаимодействие — вообще получается сумбур. Возможно нужно доработать эти моменты, — сказала она.
— Это коммунальное предприятие, которое имеет свой штат, своих руководителей, директора, заместителя директора, бухгалтерию, ведущего юриста, — сказал депутат от «ОПЗЖ» Александр Медведев.
На это замначальница УКСа Анна Пялик ответила, что создание и ликвидация коммунальных предприятий — это компетенция городского совета, а не управления капстроительства.
— Супер. Мы это понимаем. Но как вы взаимодействуете с друг другом и как нам принимать решения по поводу создания или ликвидации, — сказала Елена Киселева.
Анна Пялик пояснила, что работа коммунального предприятия заключается в выполнении функций, которые ему делегируют разные структурные подразделения горсовета.
— Они по договорам делегирования от главных распорядителей бюджетных денег могут осуществлять функцию заказчика. Таких договоров между коммунальным предприятием и управлением капитального строительства на данное время нет, — сказала чиновница.
Елена Киселева также поинтересовалась, какой функционал для налогоплательщиков выполняет управление.
— Управление капитального строительства выступает заказчиком на реконструкцию, новое строительство, капитальный ремонт объектов коммунальной сферы, именно социальной — учреждений здравоохранения, образования, культуры, спорта. В прошлом году мы выступали заказчиком по 48 объектам, — пояснила Анна Пялик.
Елена Киселева напомнила, что создание УКСа было инициативой депутатского корпуса предыдущего созыва.
— Мы делали это с той целью, чтобы органы исполнительные — культура, образование, медицина не занимались строительством, чтобы строители отрабатывали свои обязанности. А не чтобы руководитель того или иного управления занимался тендерами, застройкой, благоустройством. Поэтому мне важно понять, насколько процентов эта цель выполнена. Почему у нас сохраняется тенденция, когда и вы делаете проект, и образование, и культура это делает. Почему я об этом говорю — потому что я человек, пострадавший от это пинг-понга. Школу музыкальную то управление капитального строительства делает, то культура, то никто не делает, — сказала депутат.
Напомним, что 15 января правоохранители пришли с обысками в управление капитального строительства Николаевского горсовета.
Ранее сообщалось, что начальник Управления капитального строительства Николаевского городского совета Григорий Патока пять лет подряд не указывает в своих декларациях никакого жилья.
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Депутаты попросили разъяснить населению, почему в Николаеве существует управление капитального строительства как исполнительный орган горсовета и коммунальное предприятие «Капитальное строительство».
Об этом шла речь во время заседания комиссии по вопросам гласности и законности в среду, 10 марта, передает корреспондент НикВести.
Глава комиссии, лидер фракции «Европейская солидарность» Елена Киселева отметила, что управление капитального строительства не сотрудничает с депутатским корпусом, а также заявила о необходимости введения отчетности.
— Почему так? Потому что в обществе никто не понимает, почему у нас два управления капитального строительства. Одно — управление «управление», а второе предприятие «капитального строительства». И кто за что отвечает и как организовано взаимодействие — вообще получается сумбур. Возможно нужно доработать эти моменты, — сказала она.
— Это коммунальное предприятие, которое имеет свой штат, своих руководителей, директора, заместителя директора, бухгалтерию, ведущего юриста, — сказал депутат от «ОПЗЖ» Александр Медведев.
На это замначальница УКСа Анна Пялик ответила, что создание и ликвидация коммунальных предприятий — это компетенция городского совета, а не управления капстроительства.
— Супер. Мы это понимаем. Но как вы взаимодействуете с друг другом и как нам принимать решения по поводу создания или ликвидации, — сказала Елена Киселева.
Анна Пялик пояснила, что работа коммунального предприятия заключается в выполнении функций, которые ему делегируют разные структурные подразделения горсовета.
— Они по договорам делегирования от главных распорядителей бюджетных денег могут осуществлять функцию заказчика. Таких договоров между коммунальным предприятием и управлением капитального строительства на данное время нет, — сказала чиновница.
Елена Киселева также поинтересовалась, какой функционал для налогоплательщиков выполняет управление.
— Управление капитального строительства выступает заказчиком на реконструкцию, новое строительство, капитальный ремонт объектов коммунальной сферы, именно социальной — учреждений здравоохранения, образования, культуры, спорта. В прошлом году мы выступали заказчиком по 48 объектам, — пояснила Анна Пялик.
Елена Киселева напомнила, что создание УКСа было инициативой депутатского корпуса предыдущего созыва.
— Мы делали это с той целью, чтобы органы исполнительные — культура, образование, медицина не занимались строительством, чтобы строители отрабатывали свои обязанности. А не чтобы руководитель того или иного управления занимался тендерами, застройкой, благоустройством. Поэтому мне важно понять, насколько процентов эта цель выполнена. Почему у нас сохраняется тенденция, когда и вы делаете проект, и образование, и культура это делает. Почему я об этом говорю — потому что я человек, пострадавший от это пинг-понга. Школу музыкальную то управление капитального строительства делает, то культура, то никто не делает, — сказала депутат.
Напомним, что 15 января правоохранители пришли с обысками в управление капитального строительства Николаевского горсовета.
Ранее сообщалось, что начальник Управления капитального строительства Николаевского городского совета Григорий Патока пять лет подряд не указывает в своих декларациях никакого жилья.