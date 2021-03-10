Александр Гайду

В Верховной Раде состоялась встреча с Ассоциацией «Укрсадпром», в ходе которого обсудили концепцию развития и экономический потенциал продовольственного баланса Украины.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат Украины Александр Гайду.

Представители «Укрсадпрома» отметили, что переход к выращиванию безвирусного сертифицированного посадочного материала обусловливает необходимость разработки в Украине новых маточных насаждений плодовых, ореховых и ягодных культур, создание маточно-семенных и-черенковых садов для производства саженцев современного сортового состава.

В свою очередь, нардеп подчеркнул, что помимо изменения технологических аспектов для развития отраслей, необходимо также улучшить законодательную базу и научно-образовательную сферу.

— Сегодня встретились с командой садоводов, производителей продукции из плодов и ягод, производителей и поставщиков посадочного материала. Обсудили тенденции, технологии применяемые на мировом рынке и нынешнее состояние отраслей в Украине. Пришли к общему итогу, что для развития и решения проблем необходимо улучшать законодательную базу, развивать технологические аспекты отрасли, применять организационно-экономические меры и, конечно, необходимо уделить больше внимания научно-образовательной сфере. Я уверен, что внедрение инновационных подходов даст толчок для развития, — написал Александр Гайду.

Напомним, 10 февраля, народный депутат Александр Гайду и мэр Николаева Александр Сенкевич презентовали совместный проект капитально отремонтированного спортивного зала в школе №20.