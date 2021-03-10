Главный архитектор Николаева Андрей Цымбал отчитался перед представителями «Национального корпуса» о причинах по которым городские власти одобрили застройку территории зеленой зоны, расположенной неподалеку от здания автовокзала.

Вчера, 9 марта, представители «Нацкорпуса» пришли в кабинет к чиновнику и попросили его рассказать свое видение ситуации с застройкой сквера и как можно сейчас разрешить эту проблему.

В ответ на это главный архитектор заявил, что застройщик предоставил все необходимые документы для получения разрешений на строительство на территории зеленой зоны. В свою очередь чиновники обработали данную документацию не нашли в ней неточностей и нарушений.

— В соответствии с законодательством для выдачи градостроительных условий подается определенный пакет документов. Мы после подачи документов проверяем по реестрам их соответствие, наличие земельных участков, их целевое назначение. В реестрах данный земельный участок есть, по генеральному плану это зона транспорта, как и по плану зонирования. Данная территория ранее оформлялась как территория для благоустройства и ухода за зелеными насаждениями. Она не входила и не входить в сквер Чигрина. На этой зеленой зоне находится пожарный резервуар, и небольшое количество деревьев. Я там много раз бывал, я знаю этот участок, — сказал Андрей Цымбал.

Руководитель Николаевской областной организации партии «Национальный корпус» Никита Плеханов попросил чиновника высказать свою личную позицию и рассказать, что именно он хотел бы видеть у автовокзала: магазин, или сквер.

— Мы не идем по пути приведения в порядок имеющихся зеленых зон, мы не отменяем незаконные решения по их застройке. Мы хотели бы услышать вашу позицию о том, чтобы сохранить зеленые насаждения. Вы считаете, что там нужно строить АТБ, или все же сохранить зеленую зону? — спросил Никита Плеханов.

Чиновник ответил, что на данный момент зеленая зона застроена будками и наливайками, а потому магазин и благоустроенная территория вокруг него будет более приемлема для горожан.

— По проекту там не все будет застроено АТБ, как вы говорите. Застройщик уже внес компенсацию за те зеленые насаждения, которые там растут. Это действительно проблемная зона по киоскам и будкам, в которых происходит распитие и продажа спиртных напитков. Эти будки закрывают собой эту зеленую зону. Что лучше для города: зеленая зона, окруженная наливайками, или магазин с благоустроенной территорией? — ответил он.

На это Никита Плеханов возразил, что перед выдачей документов на застройку зеленых территорий чиновники должны интересоваться мнением горожан.

— Будки можно убрать. Можно привлечь патрульную полицию к решению проблемы с работой наливаек. На данном участке очень большая загазованность воздуха, там сложная транспортная развязка и появление там АТБ никак не улучшит ситуацию. Такие вопросы должны более детально изучаться. Это должно выносится на общественные обсуждения какие-то, — возразил Никита Плеханов.

В итоге Андрей Цымбал пообещал, что он изучит более детально данный вопрос и отчитается о проделанной работой перед общественностью.

— На этой зеленой зоне из ценных зеленых насаждений буквально пару сосен крымских, есть вяз, а все остальное это самосев. Там особо ценных деревьев всего несколько. Мы изучаем эту ситуацию. Меня смущает, что они очень быстро начали проводить работы, в выходной день, что всегда вызывает подозрения. Мы всю проанализируем эту ситуацию и опубликуем об этом информацию. После этого будем действовать по обстоятельствам. Нужно общаться, — резюмировал Андрей Цымбал.

Напомним, ранее сообщалось, что в субботу, 6 марта, в Николаеве начали устанавливать забор на территории зеленой зоны, расположенной неподалеку от здания автовокзала. Рабочие выкопали отверстия в земле, залили их цементом и установили в них основания будущего забора.

Директор антикоррупционного департамента, депутат Николаевского городского совета Андрей Ермолаев заявил, что на зеленой зоны расположенной неподалеку от здания автовокзала собираются построить супермаркет АТБ.