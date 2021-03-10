Сегодня, 10 марта, во время заседания исполкома Николаевского городского совета было принято решение о внесении изменений в организацию дорожного движения транспортных средств.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

В частности, были внесены дополнения в решение исполнительного комитета Николаевского городского совета от 25 ноября 2016 года «О внесении изменений в организацию дорожного движения на отдельных улицах города Николаева».

Так, на въезде во двор домов №34-А и №34-Б по улице Гражданской установят дорожный знак 5.31 «Жилая зона», по улице Большая Морская, №14 — знак 3.34 «Остановка запрещена», по улице 4 Продольной между домами №104 и №106 — дорожный холм и знак 1.11 «Холм». Также по улице Курортной между домами №39/1 и №41 разместят дорожный знак 3.3 «Движение грузовых автомобилей запрещено».

На перекрестке улиц Никольской и Пушкинской с обеих сторон поставят дорожные знаки 5.16 «Направления движения по полосам», по проспекту Богоявленскому от улицы Строителей в сторону улицы Мира — знак 3.34 «Остановка запрещена», направляющие пешеходные ограждения с обеих сторон и табличку 7.2.3 «Зона действия» 130 метров.

Кроме этого, по улице Никольской на отрезке от улицы Пушкинской до дома №34 с обеих сторон появятся дорожные знаки 3.34 «Остановка запрещена». Дорожный холм и соответствующий знак также сделают по улице 6 Продольной напротив дома №36 (вместе со знаком 3.29 «Ограничение максимальной скорости») и по проспекту Мира по дворе дома №25-А.

По улице Самойловича напротив дома № 30-А установят такие знаки, как: 5.35.1 «Пешеходный переход», дорожный знак 5.35.2 «Пешеходный переход» и дорожная разметка 1.14.1. По улице Прибужской напротив дома №102 — дорожные знаки 5.35.1 «Пешеходный переход», 5.35.2 «Пешеходный переход» и повышенный пешеходный переход.

Также на улице Шоссейной на пересечении с улицей Пушкинской поставят путевой знак 2.1 «Уступить дорогу» и дорожный знак 2.4 «Конец главной дороги». По проспекту Богоявленскому на пересечении с улицей Леси Украинки появятся такие знаки: 5.35.1 «Пешеходный переход», 5.35.2 «Пешеходный переход» и дорожная разметка 1.14.1.

Ранее сообщалось, что Служба автодорог Николаевской области собирается потратить ₴20,4 млн на ремонт километра дороги на Очаков через село Парутино. За данную сумму подрядчики должны будут сделать ремонт дорожного покрытия, нанести разметку и заменить дорожные знаки.