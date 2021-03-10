На заседании в среду, 10 марта, правительство согласовало увольнение пяти глав районных государственных администраций в Николаевской области.
Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.
Кабинет Министров согласовал увольнение:
Ранее Президент Украины Владимир Зеленский уволил 9 глав районных городских администраций в Николаевской области.
Напомним, в ноябре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский переназначил семь глав райгосадминистраций в Николаевской области.
После в ноябре больше половины руководителей райгосадминистраций в Николаевской области подали декларации для переназначения в должностях глав районов.
В феврале Владимир Зеленский уволил главу Николаевской РГА Аллу Воробьеву и главу Братской РГА Елену Кузьмину.
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На заседании в среду, 10 марта, правительство согласовало увольнение пяти глав районных государственных администраций в Николаевской области.
Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.
Кабинет Министров согласовал увольнение:
Ранее Президент Украины Владимир Зеленский уволил 9 глав районных городских администраций в Николаевской области.
Напомним, в ноябре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский переназначил семь глав райгосадминистраций в Николаевской области.
После в ноябре больше половины руководителей райгосадминистраций в Николаевской области подали декларации для переназначения в должностях глав районов.
В феврале Владимир Зеленский уволил главу Николаевской РГА Аллу Воробьеву и главу Братской РГА Елену Кузьмину.