Президент Украины Владимир Зеленский уволил 9 глав районных городских администраций в Николаевской области.

Распоряжения об увольнении опубликованы на сайте Президента Украины в понедельник, 22 февраля.

Так, с должности были уволены:

глава Арбузинской РГА Лилия Недашковская

глава Баштанской РГА Александр Славинский

глава Братской РГА Антонина Шарата

глава Вознесенской РГА Иван Билоконь

глава Казанковской РГА Наталья Казарина

глава Кривоозерской ­РГА Алла Стець

глава Николаевской РГА Максим Кашуба

глава Новобугской РГА Наталья Завальнюк

глава Очаковской РГА Алексей Допира.

Напомним, в ноябре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский переназначил семь глав райгосадминистраций в Николаевской области.

После в ноябре больше половины руководителей райгосадминистраций в Николаевской области подали декларации для переназначения в должностях глав районов.

В феврале Владимир Зеленский уволил главу Николаевской РГА Аллу Воробьеву и главу Братской РГА Елену Кузьмину.