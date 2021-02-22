Президент Украины Владимир Зеленский уволил 9 глав районных городских администраций в Николаевской области.
Распоряжения об увольнении опубликованы на сайте Президента Украины в понедельник, 22 февраля.
Так, с должности были уволены:
Напомним, в ноябре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский переназначил семь глав райгосадминистраций в Николаевской области.
После в ноябре больше половины руководителей райгосадминистраций в Николаевской области подали декларации для переназначения в должностях глав районов.
В феврале Владимир Зеленский уволил главу Николаевской РГА Аллу Воробьеву и главу Братской РГА Елену Кузьмину.
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Президент Украины Владимир Зеленский уволил 9 глав районных городских администраций в Николаевской области.
Распоряжения об увольнении опубликованы на сайте Президента Украины в понедельник, 22 февраля.
Так, с должности были уволены:
Напомним, в ноябре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский переназначил семь глав райгосадминистраций в Николаевской области.
После в ноябре больше половины руководителей райгосадминистраций в Николаевской области подали декларации для переназначения в должностях глав районов.
В феврале Владимир Зеленский уволил главу Николаевской РГА Аллу Воробьеву и главу Братской РГА Елену Кузьмину.