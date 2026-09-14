 В Вознесенском районе планируеют провести вакцинацию диких животных от бешенства

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Главная Новости Общество 1:24, 14 сентября, 2026

В Вознесенском районе планируеют провести вакцинацию диких животных от бешенства

У Вознесенському районі збираються вакцинувати від сказу диких тварин. Фото: РБК-УкраїнаВ Вознесенском районе планируется провести вакцинацию диких животных от бешенства. Фото: РБК-Украина

В Вознесенском районе в течение сентября-октября планируют провести вакцинацию лисиц и енотовидных собак против бешенства. Вакцину будут доставлять наземным транспортом, поскольку, как до войны, авиацией это сейчас запрещено.

Об этом сообщили в Вознесенском горсовете.

Вакцинацию будет проводить Госпродпотребслужба. Как сообщили, до 2022 года её проводили дважды в год с использованием авиации. Но из-за войны летательные аппараты гражданской авиации запрещены.

У Вознесенському районі розкладатимуть приманки від сказу. Фото: regionews.uaВ Вознесенском районе будут раскладывать приманки от бешенства. Фото: regionews.ua

Поэтому вакцины будут развозить наземным транспортом. В связи с этим возникают сложности.

«Такой способ распространения вакцины требует тщательного планирования и привлечения значительного количества людей. Каждая приманка с вакциной, которая имеет значительную стоимость, должна быть точно размещена в местах вероятного перемещения диких животных», — сообщили специалисты.

Жителей предупредили, что приманка с вакциной похожа на брикет коричневого цвета с запахом мясокостной муки, внутри которого запаяна капсула с вакциной. Приманку просят не брать в руки и не повреждать брикет.

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Напомним, в Николаевской области в прошлом году был зарегистрирован 41 случай бешенства, а в первом полугодии 2026 года — 9.

Большинство животных в Николаевской области, у которых зафиксировали бешенство, имели владельцев, а именно 15. В прошлом году было 18 случаев, когда больные бешенством животные укусили людей. То есть хозяева вовремя не вакцинировали своих животных.

Также сообщалось, что временный пункт содержания бездомных собак в Вознесенске переполнен. Он рассчитан на 30 животных, а их там находится более 190. Пока на ближайшую сессию горсовета планируется выделить дополнительные 100 тысяч гривен на отлов и стерилизацию собак.

Автор
Юлия Лукьяненко
Юлия Лукьяненко
Репортерка
Корреспондентка НикВести с 2026 года, работает в медиа и коммуникациях с 2011 года, специализируется на социальной тематике, контроле решений органов местного самоуправления и анализе решений городского совета.

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