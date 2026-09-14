В Вознесенском районе планируеют провести вакцинацию диких животных от бешенства
-
- Юлия ЛукьяненкоРепортерка
-
-
В Вознесенском районе в течение сентября-октября планируют провести вакцинацию лисиц и енотовидных собак против бешенства. Вакцину будут доставлять наземным транспортом, поскольку, как до войны, авиацией это сейчас запрещено.
Об этом сообщили в Вознесенском горсовете.
Вакцинацию будет проводить Госпродпотребслужба. Как сообщили, до 2022 года её проводили дважды в год с использованием авиации. Но из-за войны летательные аппараты гражданской авиации запрещены.
Поэтому вакцины будут развозить наземным транспортом. В связи с этим возникают сложности.
«Такой способ распространения вакцины требует тщательного планирования и привлечения значительного количества людей. Каждая приманка с вакциной, которая имеет значительную стоимость, должна быть точно размещена в местах вероятного перемещения диких животных», — сообщили специалисты.
Жителей предупредили, что приманка с вакциной похожа на брикет коричневого цвета с запахом мясокостной муки, внутри которого запаяна капсула с вакциной. Приманку просят не брать в руки и не повреждать брикет.
Клуб НикВести — место, где читатель и редакция по одну сторону.
Участники имеют закрытый чат, эксклюзивную рассылку о закулисье жизни журналистов, видят новости раньше других и влияют на изменения.
Присоединяйся. Вместе сохраняем город светлым
Получателем пожертвований является ОО «Николаевский медиа хаб» (ЕГРПОУ 45160758). Совершая пожертвование, вы подтверждаете, что сумма не подлежит возврату и может быть использована ОО на реализацию ее уставной деятельности, в том числе на поддержку независимой журналистики и создание общественно значимого контента. Публичная оферта.
Напомним, в Николаевской области в прошлом году был зарегистрирован 41 случай бешенства, а в первом полугодии 2026 года — 9.
Большинство животных в Николаевской области, у которых зафиксировали бешенство, имели владельцев, а именно 15. В прошлом году было 18 случаев, когда больные бешенством животные укусили людей. То есть хозяева вовремя не вакцинировали своих животных.
Также сообщалось, что временный пункт содержания бездомных собак в Вознесенске переполнен. Он рассчитан на 30 животных, а их там находится более 190. Пока на ближайшую сессию горсовета планируется выделить дополнительные 100 тысяч гривен на отлов и стерилизацию собак.
Последние новости про: Вознесенск
Чтоб присоединиться к комментариям, авторизируйтесь на сайте НикВести