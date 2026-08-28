В Вознесенске в школе для детей с интеллектуальными нарушениями возобновились занятия в 10-м классе

Ученики Николаевского лицея № 55 во время очных занятий. Фото: Анна Гакман / НикВести

После обращений родителей в Вознесенской специальной школе возобновили обучение в 10 классе для детей с нарушениями интеллектуального развития и расстройствами аутистического спектра.

Об этом рассказала мать ученицы Вознесенской специальной школы Марина Ковалева в комментарии «НикВести».

Отметим, что в июле «НикВести» выясняли, почему в Вознесенске дети с расстройствами аутистического спектра не могли продолжить обучение в специальной школе после 9 класса, хотя законодательство Украины предусматривает право каждого ребенка на полное общее среднее образование.

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Тогда ученица Вознесенской специальной школы Екатерина Ковалева, у которой наблюдаются нарушения интеллектуального развития, после окончания 9 класса не смогла продолжить обучение в этом учебном заведении. В школе объясняли, что не имеют возможности открыть 10–11 классы из-за нехватки педагогических работников и учебных помещений.

После этого ее мать Марина Ковалева обратилась в различные образовательные структуры и к Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека, и вопрос удалось решить.

В настоящее время, по словам женщины, на открытие 10-го класса выделено необходимое финансирование.

— Меня пригласили к директору, и там уже сказали, что познакомят меня с классным руководителем и покажут класс. Я написала все необходимые заявления. Учительница сказала, что все решено и обучение начнется с 1 сентября. Из документов попросили только необходимые справки. Также мы написали заявления на питание, продленный день и определили форму обучения, — рассказала Марина Ковалева.

КУ «Вознесенская специальная школа». Скриншот из Google Maps

Представитель Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Херсонской и Николаевской областях Василий Донец отметил, что к рассмотрению ситуации подключилось отдельное подразделение, которое занимается защитой прав детей.

— Именно в этом случае, думаю, сработала совокупность всех мер. Это стало возможным благодаря, в первую очередь, активной позиции матери, которая обращалась в различные органы власти и требовала соблюдения законов и своих прав. Наша организация также присоединилась к решению этого вопроса. Мы направляли обращения и пытались помочь с возобновлением обучения, — сказал Василий Донец.

Он пояснил, что после обращения о возможном нарушении прав институт Уполномоченного выясняет обстоятельства и, в случае подтверждения нарушения, применяет предусмотренные законом механизмы реагирования. По словам Василия Донца, большинство обращений, с которыми люди обращаются в институт, удается решить.

— Если ты проявляешь активную гражданскую позицию, обращаешься ко всем органам власти и требуешь исполнения законов и соблюдения всех правил, то в конечном итоге вопрос удается решить, в том числе и с нашей помощью. Особенно если говорить из собственного опыта: почти в 100% случаев, когда к нам обращаются, вопросы решаются, — отметил Василий Донец.

Он добавил, что с 1 мая работает короткий номер 1678 — горячая линия Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, куда можно обращаться по поводу возможных нарушений прав.

Как родители отстаивали право детей на обучение после 9 класса

Напомним, что в целом в специальной школе Вознесенска обучается почти 240 детей. В классах — от пяти до восьми учеников, а обучение проходит по адаптированной программе.

Когда Марина Ковалева узнала, что её дочь не сможет продолжить обучение в школе, сначала, по словам женщины, она обратилась в Министерство образования и науки Украины с просьбой объяснить, где такие дети могут учиться после окончания 9 класса специальной школы.

В ответе ей сообщили, что дети могут продолжать обучение как в специальных, так и в учреждениях общего среднего образования. Её обращение также передали в Департамент образования и науки Николаевской областной военной администрации для решения вопроса на местном уровне.

Марина Ковалева рассказала, что сначала в департаменте сообщили, что проблема касается всей области и требует решения. Однако впоследствии в письменном ответе указали, что дети после 9 класса специальной школы якобы не могут продолжать обучение, поскольку это не предусмотрено законодательством. По словам женщины, такая позиция не соответствует действительности и фактически является дискриминационной, ведь все дети имеют право на полное общее среднее образование.

Не согласившись с таким ответом, женщина повторно обратилась в Министерство образования и науки Украины. После этого Департамент образования и науки Николаевской ОГА предложил перевести ребенка в обычное учреждение общего среднего образования.

Подробнее о ситуации с инклюзивным образованием в Вознесенске читайте в статье «НикВести» «Нарушение прав ребенка на образование. Как в Николаевской области работают инклюзивные школы?».