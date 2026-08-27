 Безопасность, горячее питание и готовность школ: Георгий Решетилов провел совещание перед началом учебного года

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Главная Новости Общество 19:30, 27 августа, 2026

Безопасность, горячее питание и готовность школ: Георгий Решетилов провел совещание перед началом учебного года

Нарада перед початком навчального року. Фото: Миколаївська ОВАСовещание перед началом учебного года. Фото: Николаевская ОГА

В четверг, 27 августа, исполняющий обязанности начальника Николаевской ОГА Георгий Решетилов провел совещание по вопросу готовности учебных заведений области к новому учебному году.

В совещании приняли участие заместитель начальника Николаевской ОГА Александр Трайтли, руководители районных военных администраций, представители территориальных общин и профильных структур.

В области функционируют 384 учреждения общего среднего образования. По предварительной информации, 244 учреждения будут работать в очном формате, 103 — в смешанном и 37 — дистанционно. В очном и смешанном форматах планируется организовать обучение для около 83 тысяч детей, что составляет почти 94% учащихся области.

Нарада перед початком навчального року. Фото: Миколаївська ОВАСовещание перед началом учебного года. Фото: Николаевская ОГА

Одним из ключевых вопросов на совещании стала готовность учебных заведений к безопасному очному и смешанному обучению. Были рассмотрены состояние готовности укрытий и наличие необходимых согласований для начала образовательного процесса.

По итогам обсуждения Георгий Решетилов поручил департаменту образования и науки ОГА совместно с районными военными администрациями провести дополнительную проверку фактической готовности учебных заведений к началу обучения.

Отдельно подробно рассмотрели организацию горячего питания. Задача на новый учебный год — обеспечить им всех школьников, которые будут учиться очно и в смешанном формате.

Нарада перед початком навчального року. Фото: Миколаївська ОВАСовещание перед началом учебного года. Фото: Николаевская ОГА

В настоящее время в области используются различные модели организации питания: собственные пищеблоки, аутсорсинг, кейтеринг и доставка готовых блюд. В некоторых общинах еще продолжаются ремонтные работы в пищеблоках или решаются отдельные вопросы, касающиеся организации питания.

В ходе совещания были заслушаны сообщества, где эти вопросы еще находятся в стадии решения. По каждой ситуации определили дальнейшие шаги. Там, где пищеблоки еще ремонтируются, работы необходимо максимально ускорить и определить реальные сроки их завершения. Если запустить пищеблок вовремя невозможно, должно быть разработано альтернативное решение для обеспечения детей горячим питанием.

Нарада перед початком навчального року. Фото: Миколаївська ОВАСовещание перед началом учебного года. Фото: Николаевская ОГА

— Нам нужна реальная картина по каждому учреждению, а не готовность только на бумаге. Если есть проблема, мы должны знать о ней сейчас, определить, как её решить и какая помощь для этого нужна, — подчеркнул Георгий Решетилов.

По итогам совещания профильному департаменту совместно с районными военными администрациями и общинами поручено определить конкретные планы действий и сроки по учреждениям, где отдельные вопросы еще находятся в стадии решения, и контролировать их выполнение.

После начала учебного года ситуацию в учебных заведениях, где останутся нерешенные вопросы, рассмотрят повторно.

— Наша задача — чтобы дети в максимально возможной степени вернулись к очному и смешанному обучению. Для этого школа должна быть безопасной, а все необходимые условия для детей — реально обеспечены, — отметил Георгий Решетилов.

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