Столовую лицея под Николаевом планируют реконструировать за ₴55,4 млн
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- Юлия БойченкоРепортер
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В Мишково-Погореловом планируют полностью обновить здание столовой областного лицея «Ингульский». На реконструкцию готовы потратить до 55,4 миллиона гривен.
Тендер объявил департамент градостроительства и капитального строительства Николаевской ОГА, пишут «НикВести» со ссылкой на данные системы Prozorro. Завершить реконструкцию должны до конца 2027 года.
Речь идет не только о ремонте самой столовой. В здании планируют восстановить отдельные конструкции, в частности поврежденные участки бетона и трещины, а также провести внутреннюю отделку.
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Также обновят инженерные системы: вентиляцию, электрику, холодоснабжение и противопожарную защиту. Для вентиляции предусмотрены новые приточные и приточно-вытяжные установки. Здание также планируют оборудовать резервным питанием и дизельным генератором.
Отдельно закупят новое оборудование для кухни. Среди него — пароконвекционная печь, электрическая плита, пять холодильных и пять морозильных шкафов. Также установят посудомоечную машину и систему очистки воды.
Проект предусматривает и работы вокруг столовой — в сметах отдельно заложены благоустройство территории и работы с проезжей частью.
Ожидаемая стоимость всей реконструкции составляет 55 миллионов 430 тысяч гривен. Окончательная сумма станет известна после проведения торгов и заключения договора с подрядчиком.
Напомним, подрядчик до сих пор не приступил к ремонту пищеблока лицея №3 в Николаеве, хотя должен был выйти на объект еще на прошлой неделе. Мэр Александр Сенкевич раскритиковал задержку и поручил ежедневно контролировать ход работ.
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