 Столовую лицея под Николаевом планируют реконструировать за ₴55,4 млн

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Главная Новости Общество 17:00, 11 сентября, 2026

Столовую лицея под Николаевом планируют реконструировать за ₴55,4 млн

Їдальня в одному з навчальних закладів Миколаєва, фото «НикВести», узяте для ілюстраціїСтоловая в одном из учебных заведений Николаева, фото «НикВести», взято для иллюстрации

В Мишково-Погореловом планируют полностью обновить здание столовой областного лицея «Ингульский». На реконструкцию готовы потратить до 55,4 миллиона гривен.

Тендер объявил департамент градостроительства и капитального строительства Николаевской ОГА, пишут «НикВести» со ссылкой на данные системы Prozorro. Завершить реконструкцию должны до конца 2027 года.

Речь идет не только о ремонте самой столовой. В здании планируют восстановить отдельные конструкции, в частности поврежденные участки бетона и трещины, а также провести внутреннюю отделку.

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Также обновят инженерные системы: вентиляцию, электрику, холодоснабжение и противопожарную защиту. Для вентиляции предусмотрены новые приточные и приточно-вытяжные установки. Здание также планируют оборудовать резервным питанием и дизельным генератором.

Отдельно закупят новое оборудование для кухни. Среди него — пароконвекционная печь, электрическая плита, пять холодильных и пять морозильных шкафов. Также установят посудомоечную машину и систему очистки воды.

Проект предусматривает и работы вокруг столовой — в сметах отдельно заложены благоустройство территории и работы с проезжей частью.

Ожидаемая стоимость всей реконструкции составляет 55 миллионов 430 тысяч гривен. Окончательная сумма станет известна после проведения торгов и заключения договора с подрядчиком.

Напомним, подрядчик до сих пор не приступил к ремонту пищеблока лицея №3 в Николаеве, хотя должен был выйти на объект еще на прошлой неделе. Мэр Александр Сенкевич раскритиковал задержку и поручил ежедневно контролировать ход работ.

Автор
Юлия Бойченко
Юлия Бойченко
Репортер
Корреспондентка НикВести, журналистка с 2018 года, специализируется на политике, реформах, контроле решений органов местного самоуправления и теме восстановления, победительница журналистского конкурса ИСАР Единение в 2024 году.

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