Почти половина украинцев (46%) против того, чтобы гражданам Украины разрешили иметь двойное гражданство.

Об этом свидетельствуют результаты исследования LibertyReport.ai, сообщает РБК-Украина.

Против предоставления разрешения на двойное гражданство высказались и женщины, и мужчины почти поровну: 45% и 48% опрошенных соответственно.

Более категоричными в этом вопросе оказались люди в возрасте 60+, из них 50% — против двойного гражданства. А в возрастной категории 18-29 — лишь 40%. Молодежь чаще отмечала, что ей трудно ответить на вопрос 14% опрошенных, против 1% в возрасте 60+.

По мнению социологов, это свидетельствует о том, что молодежь в Украине менее сведуща в вопросах двойного гражданства. Также стоит отметить, что горожане более лояльны к двойному гражданству, чем традиционно консервативные жители сел — 43% и 53% соответственно высказались против.

Лишь 17% опрошенных украинцев ответили, что поддерживают идею того, чтобы двойное гражданство разрешили всем украинцам без исключения. Из них 20% — это женщины и 12% — мужчины. В то же время 29% опрошенных респондентов высказались против предоставления двойного гражданства госслужащим. Социологи отмечают, что это может быть связано с общим недоверием к государственным институтам и власти.

Более негативно настроены жители городов. Из них 32% против двойного гражданства для госслужащих. В то же время в селах это лишь 23%.

Исследование проведено на «умной» платформе Liberty report с применением подхода «MIXED-MODE»: опрос онлайн и по телефону в пропорции 70:30. Максимальная погрешность не превышает 4,5%.

Напомним, по результатам опроса, лишь 41% украинцев хорошо относятся к РФ, в то время как подобное отношение к Украине демонстрируют 54% россиян.