В Николаеве директора Николаевского профессионального судостроительного лицея признали виновным в правонарушениях, связанных с коррупцией.

Об этом пишут на сайте Николаевской областной прокуратуры.

Как сообщается, чиновника обвиняют по частям 1 и 2 статьи 172-7 КУоАП (нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов).

Установлено, что директор учреждения, при наличии у него потенциального и реального конфликта интересов, выписывал премии своей жене и невестке, которые также работали в учебном заведении.

На правонарушителя судом наложено административное взыскание в виде штрафа в размере 3400 гривен. В прокуратуре отмечают, что в текущем году суды рассмотрели 76 протоколов об административных правонарушениях, связанных с коррупцией, по результатам рассмотрения которых штрафы наложили на 54 человек.

Напомним, Центральный районный суд Николаева также признал виновным в коррупции ректора николаевского ЧНУ имени Петра Могилы.