Центральный районный суд Николаева признал ректора николаевского ЧНУ имени Петра Могилы виновным в коррупции.

Об этом информирует пресс-служба Центрального районного суда Николаева.

Как сообщается, судья рассмотрел протоколы, объединенные в одно производство, о совершении административных правонарушений по части 1, 2 статьи 172-7 КоАП.

— Согласно составленным материалам, ректор не сообщил вовремя о наличии у него реального конфликта интересов, в частности, он является главой учреждения, где работают его жена, ее родной брат и дочь ректора, и совершал действия в условиях реального конфликта интересов, в частности, согласовал распорядительные документы, в том числе по премированию относительно указанных лиц, - пишет пресс-служба суда.

Также сообщается, что Леонид Клименко не признавал свою вину в ходе рассмотрения дела и отрицал протоколы.

В результате рассмотрения суд признал его виновным в совершении административных правонарушений, предусмотренных частью 1, 2 статьи 172-7 КоАП. С Леонида Клименко взыскали штраф в размере 400 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Напомним, Высший антикоррупционный суд наложил арест на все имущество, которое задействовано в обеспечении технологической деятельности части нефтепродуктопровода Самара — Западное направление.