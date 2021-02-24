Высший антикоррупционный суд наложил арест на все имущество, которое задействовано в обеспечении технологической деятельности части нефтепродуктопровода Самара — Западное направление.

Об этом сообщает Офис генпрокурора в среду, 24 февраля, передает Корреспондент.

Имущество временно передали на ответственном хранении компании Укртранснафта.

В 2017 году Хозяйственный суд Ровенской области признал право собственности на часть нефтепродуктопровода Самара — Западное направление за ООО ПрикарпатЗападтранс. Эта компания принадлежит лицам из окружения Виктора Медведчука.

Недавно в НАБУ заявили, что трубопровод был передан по поддельной экспертизе. Эксперт, которая делала этот вывод, уже получила соответствующую подозрение.

СНБО 19 февраля принял решение о принятии мер для возвращения этого нефтепродуктопровода в собственность государства.

Правоохранительные органы намерены установить всех лиц, причастных к отчуждению «трубы».

Напомним, 58% украинцев поддерживают санкции против депутата от «Оппозиционной платформы За жизнь» Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко. Противоположное мнение у 28% опрошенных.