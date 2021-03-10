Высокопоставленный командующий американской армии предупредил Конгресс США, что Китай расширяет свое региональное присутствие и активизирует усилия по вытеснению американской военной мощи из Азии.

Об этом сообщает CNN.

Глава Индо-Тихоокеанского командования армии США Филипп Дэвидсон заявил, что действия Китая выдают его агрессивные намерения.

— Я вижу, как они развивают системы, возможности и позицию, которая укажет на их интерес к агрессии, — остерег конгрессменов адмирал.

Филипп Дэвидсон попросил увеличить финансирование на новое вооружение в Тихом океане, чтобы сдерживать военные амбиции Пекина в этом регионе. Описывая Китай в качестве «величайшей долгосрочной стратегической угрозы безопасности в 21-м веке» Филипп Дэвидсон заявил, что Пекин осуществляет все более угрожающие движения, ссылаясь на китайские угрозы Тайваню и пограничные стычки с Индией.

— Я обеспокоен тем, что они ускоряют свои амбиции ... чтобы вытеснить Соединенные Штаты и нашу руководящую роль в основанном на правилах международном порядке, о котором они давно говорили, что хотят сделать это к 2050 году. Я беспокоюсь о том, что они приблизят эту цель, — сказал Филипп Дэвидсон.

На вопрос, необходимо ли США защищать Тайвань, адмирал сказал, что бездействие нанесет ущерб международному статусу США и авторитету страны как партнеру в сфере обороны.

Напомним, государственный секретарь США Энтони Блинкен считает Китай главной проблемой и угрозой для Соединенных Штатов. Также угрозы исходят от России, Ирана и Северной Кореи, но КНР — это особый случай.