Почтовый оператор «Новая почта» с 20 марта повышает тарифы на доставку и упаковку посылок.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Это связано с ростом цен на горючее и коммунальные услуги, а также с инфляцией. Так, тариф на базовые услуги доставки повышают на 5 гривен, а стоимость упаковки — на 1-6 гривен.

В компании рассказали, что длительное время сознательно не повышали тарифы, потому что понимали всю сложность экономической ситуации, связанной с пандемией и карантином.

Кроме того, в «Новой почте» решили отменить дополнительную плату за ручную обработку при отправке посылок размером от 70 сантиметров одной из сторон. Однако только при условии упаковки, соответствующей правилам компании.

Теперь такие посылки будут доставлять по базовому тарифу. Главное — чтобы они были упакованы в коробку, гофрокартон или на плоской основе.

Ранее сообщалось, что теперь через приложение «Дія» украинцы смогут получать в «Укрпочте» почтовые переводы и посылки с наложенным платежом на сумму от 5 тысяч гривен.