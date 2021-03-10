Главный архитектор Николаева Андрей Цымбал считает, что владельцы кафе «Прохлада» которые под конец действия разрешительных документов на установку летней площадки, застеклили и утеплили ее, «схитрили» и нарушили договор аренды земли.

Об этом он заявил в комментарии корреспонденту НикВести.

По мнению Андрея Цымбала, исполком должен обратить внимание на действия владельцев кафе и принять решение об отказе или продления договора аренды, который позволил им обустроить летнюю площадку.

— Действительно сервитуты выдавались с условием, что там не будет остекления летних площадок. По соборной кафе не остеклило летнюю площадку, а летнюю площадку по Спасской остеклили. Схитрили они. Частично они соблюли правила (на летней площадке по улице Соборной, - прим.). Сегодня документы по продлению сервитутов зашли на продление, после они будут вынесены на исполком. Тут этот вопрос будет решать исполком, — заявил Андрей Цымбал.

Главный архитектор считает, что предприниматели должны соблюдать правила установленные для всех, а потому кафе «Прохлада» нужно отказать в продлении сервитута еще на один год.

— Летние площадки нужны. Меня раньше, как проектанта очень часто просили прописать в проекте съемное остекление таких площадок. Я редко видел, когда летние площадки снимали бы это остекление. Я думаю, что, когда они дойдут до исполкома уже будет достаточно теплая погода. Может они снимают все перед голосованием, но честно говоря, таких примеров очень мало я в своей практике видел. Я думаю, что нужно не продлевать (сервитуты, - прим.). Правила должны соблюдать все, — уточнил он.

Напомним, в Николаеве кафе «Прохлада» решило под конец действия разрешительных документов на установку летней площадки, решило застеклить и утеплить его, превратив капитальное сооружение. В мэрии обещают не продлевать договор аренды земли и демонтировать летник, в случае выявления каких-либо нарушений.