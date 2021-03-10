Начальница управления образования Николаевского городского совета Анна Лычко заявила, что в городе планируют создать 21 лицей, в которых можно будет получить профильное среднее образование.
Об этом речь шла на заседании Муниципального совета по вопросам образования в среду, 10 марта, пишет Отдел информационного обеспечения департамента городского головы.
— Планируем создать 21 лицей. Мы сейчас создаем как можно больше таких учреждений, чтобы все дети могли беспрепятственно зачислиться в 10 класс и получить полное среднее образование. Жизнь может нас откорректировать. Хочу обратить ваше внимание, что школы, которые будут работать по международным договорам, могут работать одновременно на всех уровнях полного общего среднего образования. Сейчас в Николаеве школа №1 имени Олега Ольжича уже имеет такой договор, еще две — на стадии оформления, - сказала Анна Лычко.
Согласно Закону Украины «О среднем образовании» определены следующие типы учреждений, обеспечивать получение полного общего среднего образования:
В Николаеве планируют перепрофилировать (изменить тип) в лицеи:
Перепрофилировать (изменить тип) в гимназии:
Для получения начального образования перепрофилировать школы №№59, 65 в начальные школы (до 1 сентября 2022).
Ранее начальница управления образования Анна Лычко рассказала о том, как будет проходить процесс реструктуризации школ Николаева в связи с изменениями в законодательстве.
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Начальница управления образования Николаевского городского совета Анна Лычко заявила, что в городе планируют создать 21 лицей, в которых можно будет получить профильное среднее образование.
Об этом речь шла на заседании Муниципального совета по вопросам образования в среду, 10 марта, пишет Отдел информационного обеспечения департамента городского головы.
— Планируем создать 21 лицей. Мы сейчас создаем как можно больше таких учреждений, чтобы все дети могли беспрепятственно зачислиться в 10 класс и получить полное среднее образование. Жизнь может нас откорректировать. Хочу обратить ваше внимание, что школы, которые будут работать по международным договорам, могут работать одновременно на всех уровнях полного общего среднего образования. Сейчас в Николаеве школа №1 имени Олега Ольжича уже имеет такой договор, еще две — на стадии оформления, - сказала Анна Лычко.
Согласно Закону Украины «О среднем образовании» определены следующие типы учреждений, обеспечивать получение полного общего среднего образования:
В Николаеве планируют перепрофилировать (изменить тип) в лицеи:
Перепрофилировать (изменить тип) в гимназии:
Для получения начального образования перепрофилировать школы №№59, 65 в начальные школы (до 1 сентября 2022).
Ранее начальница управления образования Анна Лычко рассказала о том, как будет проходить процесс реструктуризации школ Николаева в связи с изменениями в законодательстве.