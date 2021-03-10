Начальница управления образования Николаевского городского совета Анна Лычко заявила, что в городе планируют создать 21 лицей, в которых можно будет получить профильное среднее образование.

Об этом речь шла на заседании Муниципального совета по вопросам образования в среду, 10 марта, пишет Отдел информационного обеспечения департамента городского головы.

— Планируем создать 21 лицей. Мы сейчас создаем как можно больше таких учреждений, чтобы все дети могли беспрепятственно зачислиться в 10 класс и получить полное среднее образование. Жизнь может нас откорректировать. Хочу обратить ваше внимание, что школы, которые будут работать по международным договорам, могут работать одновременно на всех уровнях полного общего среднего образования. Сейчас в Николаеве школа №1 имени Олега Ольжича уже имеет такой договор, еще две — на стадии оформления, - сказала Анна Лычко.

Согласно Закону Украины «О среднем образовании» определены следующие типы учреждений, обеспечивать получение полного общего среднего образования:

начальная школа (начальное образование, 1-4 классы);

гимназия (базовое среднее образование, 5-9 классы);

лицей (профильное среднее образование, 10-12 классы).

В Николаеве планируют перепрофилировать (изменить тип) в лицеи:

для получения базового и профильного среднего образования — Первую украинскую гимназию имени Аркаса, Николаевскую гимназию №2, Николаевскую гимназию №3, Николаевскую гимназию №4, Николаевскую гимназию №41, николаевские СОШ №№ 3, 19, 22, 51, 53, 56, Николаевскую общеобразовательную школу с вечерней/заочной и экстерном формами обучения (до 1 сентября 2022);

для получения начального, базового и профильного среднего образования — Николаевскую СОШ №1 имени Ольжича, Николаевский муниципальный коллегиум имени Чайки, Николаевскую специализированную школу искусств и прикладных ремесел «Академия детского творчества», Николаевскую ООШ №16 (до 1 сентября 2022);

для получения профильного среднего образования — экономический лицей №1, экономический лицей №2, Николаевский классический лицей, Николаевский морской лицей имени Александрова, Николаевский юридический лицей (до 1 сентября 2022).

Перепрофилировать (изменить тип) в гимназии:

для получения начального и базового среднего образования — школы №№6, 13, 15, 21, 25, 29, 31, 32, 33, 43, 44, 47, 64 (до 1 сентября 2021);

для получения начального и базового среднего образования — школы №№ 4, 7, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 20, 23, 24, 26, 28, 30, 34, 35, 39, 40, 42, 45 , 46, 48, 50, 52, 54, 57, 60, 61 (до 1 сентября 2022).

Для получения начального образования перепрофилировать школы №№59, 65 в начальные школы (до 1 сентября 2022).

Ранее начальница управления образования Анна Лычко рассказала о том, как будет проходить процесс реструктуризации школ Николаева в связи с изменениями в законодательстве.