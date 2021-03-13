Президент Украины Владимир Зеленский почтил память погибших в Куреневской трагедии.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

В 60-ю годовщину Куреневской трагедии в память о погибших киевлянах установлена корзина цветов к памятному кресту на улице Елены Телиги в Киеве.

— Эта трагедия, как и Чернобыль, и другие печальные страницы нашей истории, вызванные так называемым человеческим фактором, является горьким уроком для общества и предостережением для власти, задача которой — всегда создавать безопасные условия для граждан. Вечная память погибшим! Сочувствие тем, кто потерял своих родных и близких в этой трагедии, — отметил президент.

Напомним, Куреневская трагедия произошла в Киеве 13 марта 1961 года, когда мощный селевой поток из Бабьего Яра сквозь прорванную дамбу затопил Куреневку и привел к многочисленным жертвам.

13 марта 2011 года, в 50-ю годовщину трагических событий, был установлен памятный крест неподалеку Кирилловской церкви в память жертв Куреневской катастрофы.

Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский считает, что нужно установить виновных в гибели активистов во время Революции достоинства.