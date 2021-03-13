Партия «Слуга народа»будет просить президента Владимира Зеленского идти на второй срок. Таким образом в партии прокомментировали вопрос, будет ли глава государства баллотироваться на этот пост во второй раз.

Об этом в ходе брифинга рассказал глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия, пишет РБК-Украина.

— Мы будем просить его идти на второй срок,— сказал Давид Арахамия.

При этом глава партии Александр Корниенко заявил, что только сам Владимир Зеленский может дать ответ на вопрос о возможном втором сроке.

— Придет время, и он (Зеленский, — прим.) даст каждому украинцу ответ на это вопрос, — сказал Александр Корниенко.

Напомним, президент Владимир Зеленский отказался от своего обещания быть президентом только один срок, объяснив это тем, что ему не хватит 5 лет, чтобы сделать всё запланированное. Он пообещал подумать о возможности идти на второй срок при поддержке населения.