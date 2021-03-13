В «Европейской солидарности» заявили, что возврат украденных Коломойским денег должен начинаться с «95-го квартала».

Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

Согласно позиции «ЕС», власть в Украине демонстрирует некомпетентность и пытается отвлечь внимание общества от четырех главных проблем в стране.

— Во-первых, эскалация на фронте, которая развенчивает двухлетний миф Зеленского о перемирии. Во-вторых, это — неспособность власти защитить страну от пандемии. Никто в мире не был к ней готов, но одни за год организовали защиту своих стран, включая массовую вакцинацию, другие, как Зеленский — провалили. В-третьих, Офис Президента хочет замести свои следы в «Вагнергейте», когда очевидна причастность ближайшего окружения главы государства к сливу россиянам секретной информации о совместной спецоперации украинских и западных спецслужб. В-четвертых, Банковая хочет отвлечь внимание от санкций против Коломойского, которые в действительности являются черной меткой самому Зеленскому, — сказано в заявлении.

Как заверяют в «ЕС», санкции США против Игоря Коломойского означают, что сам Коломойский официально признан коррупционером. Исходя из этого, нужно переходить к уголовной квалификации дела и вручению ему подозрения.

— В этом контексте правоохранителям стоит ответить и на вопрос о миллионных выплатах коррупционных денег Коломойского структурам Зеленского. И заняться возвращением этих денег, выведенных в оффшоры, в украинский бюджет. Так, возвращение государству денег, украденных Коломойским, должно начинаться с «95-го квартала». Команда Зеленского течение почти 10 лет получала от этого одиозного олигарха десятки миллионов щедрых вливаний, в том числе и путем вымывания финансовых ресурсов со счетов ограбленного ПриватБанка, — сообщают в политсиле.

Представители партии также считают, что следует освободить «людей Игоря Коломойского» с высоких должностей в Правительстве, Офисе Президента, парламенте, Нацсовете по вопросам телевидения и радиовещания, государственных компаниях, с помощью которых олигарх продолжает распространять влияние. Также нужно исключить из фракции «Слуга народа» народных депутатов, избранных по квоте Игоря Коломойского, которую ему предоставил лично Владимир Зеленский.

— Необходимо пересмотреть законы и другие решения, на основе которых при участии или при попустительстве Зеленского Коломойский течение двух лет получил десятки миллиардов гривен. В «Европейской Солидарности» не верят в то, что Зеленский способен выполнить эти требования из-за его страха, что в ответ на такие действия Коломойский расскажет Украине и всему миру, из какой глины он слепил этого Голобородько, — также добавили в «ЕС».

Напомним, в феврале лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко заявил, что нынешняя власть Украины разрушает «дела Майдана».