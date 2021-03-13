В Верховной Раде планируют создать временную следственную комиссию по делу «вагнеровцев» и пленкам «Суркова-Медведчука».

Об этом сообщил глава фракции и политсовета «Слуги народа» Давид Арахамия на брифинге после съезда партии в субботу, 13 марта, сообщает Укринформ.

— Мы создаем ВСК. Она не о «вагнеровцах», но ситуация с «вагнеровцами» входит и должна быть рассмотрена в первую очередь в этой ВСК. Она шире. Почему она шире? Потому что недавно также были обнародованы пленки Суркова-Медведчука, которые вызвали большой резонанс в обществе. Поэтому два первых эпизода, которые должны расследоваться на этой ВСК – это ситуация с «вагнеровцами» и ситуация с этими пленками, — сказал Давид Арахамия.

По его словам, представители «Слуги народа» уже направили письма всем фракциям с инициативой создания такой ВСК.

— По состоянию на сейчас ответили депутатская группа «Доверие», «За будущее», ОПЗЖ. Не предоставили людей в эту ВСК только «Голос» и «ЕС». В понедельник это будет рассматриваться на регламентном комитете. Если будет положительный ответ (я думаю, что он будет), то эта ВСК будет вынесена на голосование в Верховную Раду,— заявил Давид Арахамия.

Напомним, и.о. директора Государственного бюро расследований (ГБР) Алексей Сухачев ранее, что дело заверил, что дело о срыве операции по вагнеровцам активно расследуется, допрашиваются ряд лиц, в том числе, глава Офиса президента Андрей Ермак.