Начальница управления образования Николаевского горсовета Анна Лычко рассказала, что для того, чтобы решить проблему с подвозом учеников старших классов из отдаленных районов необходимо купить школьный автобус или услугу по организации подвоза.

Об этом она рассказала в эфире программы «Добрый вечер» на телеканале «НИС-ТВ».

— Для нас это очень болезненный вопрос, но, вместе с тем, из любой, казалось бы, безысходной ситуации все равно выход находится. Отправная точка — нам нужно обеспечить 4 класса, и нам надо, чтобы всем детям была предоставлена возможность получать полное общее среднее образование. Таким образом, мы с вами что должны сделать? Организовать подвоз. Когда на муниципальном совете мы уже создавали сам план мероприятий, — а мы работали над этим несколько месяцев, у нас были дебаты, мы искали компромисс, — то одним из пунктов этого плана мероприятий как раз и есть то, чтобы рассмотреть подвоз учеников старших классов из отдаленных районов в лицеи. На муниципальном совете мы даже в свою очередь делали подсчеты, каким это же образом лучше нам сделать. У нас есть два варианта. Первый вариант — это покупать школьные автобус, второй вариант — это покупать услугу по организации подвоза. Относительно услуги по организации подвоза — у нас в городе Николаеве есть такая практика, поскольку на сегодняшний день организован подвоз детей в школы Коренихи №12, №29, №40, №11. У нас уже есть практика по закупке такой услуги, - рассказала Анна Лычко.

Также начальник горздрава указала на ряд проблем, которые могут возникнуть при покупку школьного автобуса для подвоза детей из отдаленных районов.

— Что нам показали расчеты? Можно покупать школьные автобусы, это будет хорошо, это будет наше имущество, но вместе с тем, что остается для нас под знаком вопроса. В наш штат вводится водитель; то, что на полставки вводится механик — это само собой; вводится воспитатель, который следит за перевозкой детей в школьном автобусе. Когда мы подсчитали все, все, все, то вроде как и услуга, и школьный автобус получаются по одинаковой цене, но что делать, если, не дай Бог, заболел водитель? У нас в штате только один и кого либо из родителей мы не имеем права посадить за руль школьного автобуса. Хорошо, техника сегодня работает, но бывают такие моменты, что даже новая техника ломается. Нужно ремонтировать автобус. Если наш автобус в ремонте, то на чем будет осуществляться подвоз?, - добавила Анна Лычко.

Напомним, мэр Николаева Александр Сенкевич считает, что в городе нельзя полностью следовать реформе Минобразования и закрыть 10-11 классы во всех школах, которые под нее попадают.

По его мнению, нужно реформировать школы экстерриториально. Он добавил, что власти должны либо организовать подвоз учеников из других районов, либо оставлять/открывать старшие классы в школах микрорайонов, где достаточное количество детей.