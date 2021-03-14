Во время поездки президента Аргентины Альберто Фернандеса в провинцию Чубут его кортеж был атакован группой протестующих.
Об этом пишет Корреспондент.
По информации журналистов, агрессивно настроенные граждане забросали микроавтобус главы государства камнями и разбили одно из окон автомобиля.
— Манифестанты стучали по автомобилю и кричали, а несколько человек бросили в машину камни и разбили одно из окон машины, — говорится в сообщении местного телеканала Todo Noticias.
Водитель спецтранспорта быстро сориентировался и выехал из толпы. Никто не пострадал в результате инцидента.
Как сообщается, президент посетил провинцию после сильных пожаров. Протестующие выступали против добычи полезных ископаемых в регионе, соответствующий закон находится на рассмотрении в местном парламенте.
Ранее сообщалось, что аргентинские поклонники футболиста Диего Марадонны выйдут на улицы, чтобы потребовать справедливости в расследовании смерти кумира.
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Во время поездки президента Аргентины Альберто Фернандеса в провинцию Чубут его кортеж был атакован группой протестующих.
Об этом пишет Корреспондент.
По информации журналистов, агрессивно настроенные граждане забросали микроавтобус главы государства камнями и разбили одно из окон автомобиля.
— Манифестанты стучали по автомобилю и кричали, а несколько человек бросили в машину камни и разбили одно из окон машины, — говорится в сообщении местного телеканала Todo Noticias.
Водитель спецтранспорта быстро сориентировался и выехал из толпы. Никто не пострадал в результате инцидента.
Как сообщается, президент посетил провинцию после сильных пожаров. Протестующие выступали против добычи полезных ископаемых в регионе, соответствующий закон находится на рассмотрении в местном парламенте.
Ранее сообщалось, что аргентинские поклонники футболиста Диего Марадонны выйдут на улицы, чтобы потребовать справедливости в расследовании смерти кумира.