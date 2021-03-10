В Аргентине поклонники легендарного футболиста выйдут на улицы, чтобы потребовать справедливости для Диего Марадоны. После смерти спортивного символа в ноябре, в стране начали расследовать, как он умер и была ли допущена небрежность при уходе за ним.

О возмущении аргентинцев сообщает Reuters.

В материалах, опубликованных в социальных сетях, организаторы демонстрации заявили : «Он не умер, его убили!». Люди требуют суда и наказания для виновных.

Марш начнется в 18:00 10 марта по местному времени (21:00 по Гринвичу) у знаменитого памятника Обелиско в центре Буэнос-Айреса.

Медицинская комиссия по запросу Министерства юстиции собиралась 8 марта, чтобы проаназировать причины смерти Диего Марадоны. Он имел серьезные проблемы со здоровьем и восстанавливася после операции на головном мозге, когда скончался в пригороде Буэнос-Айреса.

Следователи изучают, не оказали ли члены медицинской бригады Марадоны надлежащее лечение бывшей звезды футбола.

Отметим, легендарный аргентинский футболист Диего Марадона умер вследствие сердечного приступа.