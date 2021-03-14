Киевская областная организация партии «Слуга народа» заявила о недопустимости вхождения Александра Дубинского в руководящий орган политсилы — Национальный совет громад.

Об этом сообщают в пресс-службе «Слуги народа».

Представители правящей партии Украины недовольны тем фактом, что позиция отдельных членов политсилы демонстрируется, как общая.

— Узнав о формировании новых руководящих органов партии, которое было принято на XI внеочередном съезде, партийцы заявили о недопустимости вхождения в Национальный совет громад действующего руководителя областной организации Александра Дубинского. Также они возмущены тем, что позиция некоторых членов организации относительно дальнейшего пребывания его в должности руководителя, и тем более автоматическое вхождение господина Дубинского в руководящие органы партии — представляется позицией всей организации, — сказано в сообщении.

Учитывая это, «Слуга народа» созывает на 14 марта конференцию Киевской областной организации партии, чтобы рассмотреть кадровые вопросы, а также вопросы образования новых руководящих органов областной организации.

Отмечается, что распоряжение о созыве конференции выдал председатель партии «Слуга народа» Александр Корниенко по требованию членов Киевской облорганизации.

Напомним, Министр культуры Александр Ткаченко не считает нардепа Александра Дубинского, которого исключили из фракции «Слуга народа» и против которого США ввели санкции, элементом «российской сети дезинформации».