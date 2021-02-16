Министр культуры Александр Ткаченко не считает нардепа Александра Дубинского, которого исключили из фракции «Слуга народа» и против которого США ввели санкции, элементом «российской сети дезинформации».

Об этом он заявил в интервью украинской службе BBC.

На вопрос журналистов, может ли Дубинский быть элементом российской сети, о которой говорят США в обосновании санкций, Ткаченко заявил: «Зная Александра и его взгляды, не думаю».

Ткаченко также отметил, что у него вызывают «сложные чувства» последние события касательно Дубинского. Потому что, объяснил он, с одной стороны Дубинский — «бесспорно талантливый человек».

– Как бы мы к нему не относились, но талант у него есть. Но с другой стороны, история с разговорами по поводу американских выборов и так далее, на мой взгляд, была достаточно спорной, - подчеркнул министр.

Вместе с тем он отметил, что ему трудно сказать, насколько оправданы эти санкции.

Отметим, Ткаченко с Дубинский вместе работали на одном канале «1+1», а затем были в одной партии «Слуга народа».

Напомним, США ввели санкции против нардепа от «Слуги народа» Александра Дубинского из-за вмешательства в президентские выборы Соединенных Штатов.

После чего известный видеосервис YouTube из-за введенных санкций удалил канал нардепа Александра Дубинского. Также невозможно и посмотреть последние видео Дубинского, в том числе и его обращение к президенту Владимиру Зеленскому с требованием о личной встрече. YouTube указывает, что видео больше недоступно, поскольку канал удален.

Сам Александр Дубинский утверждает, что удаление его канала с видеосервиса Youtube повредит сотням тысяч его подписчиков, и называет это «информационной блокадой».

Президент Владимир Зеленский просил выйти Дубинского из фракции «Слуга народа», однако тот отказался. Накануне Александр Дубинский сам просил срочно провести внеочередное заседание фракции, чтобы обсудить введенные против него санкции США.

2 февраля спикер парламента Дмитрий Разумков официально объявил об исключении Александра Дубинского из состава фракции «Слуга народа».