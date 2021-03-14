Вакцинировать от коронавируса пожилых людей, которым трудно передвигаться, будут у них дома вместе с теми, кто за ними ухаживает.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью «Новое время».

— Мы приближаем для пожилых людей место проведения прививки к месту их проживания. К маломобильным людям мы будем направлять мобильную бригаду, чтобы сделать прививки на дому вместе с людьми, которые их опекают. И это будет наша стратегия иммунопрофилактики — приблизить место прививки к месту жительства человека, - рассказал он.

По словам Виктора Ляшко, мобильная бригада может приехать домой даже к одному человеку.

— Сейчас мы используем 10-дозные флаконы. В дальнейшем, если, например, вакцина Sinovac приедет, то это будет доза-шприц. То есть одна доза в шприце сразу уже упакована. Ее для таких целей использовать более рационально, экономно, меньше коэффициент разлива. Поэтому, если она поступит, мы пересмотрим нашу дорожную карту и скажем, что вот здесь мы приоритезируем, наращиваем мобильные бригады, и они поедут работать именно с маломобильным населением, - добавил главный санврач.

Отдельно заместитель главы Минздрава отметил, что вакцину CoviShield можно вводить и людям старше 60 лет согласно инструкции к препарату.

— Поэтому уже сегодня медики, которым более 65 лет, собственным примером показывают, что вакцинироваться можно, никаких ограничений на этот счет нет. Поэтому и Британия, и Германия, и Франция, и Израиль уже вакцинируют. Великобритания даже и не внедряла никаких ограничений по возрасту, - отметил Виктор Ляшко, уточнив, что в Украине в этой возрастной группе уже вакцинировали примерно 4 тысячи человек.

Напомним, мэр Николаева Александр Сенкевич считает, что вакцинация от коронавируса позитивно повлияет на летний туристический сезон 2021 года.