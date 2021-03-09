Мэр Николаева Александр Сенкевич считает, что вакцинация от коронавируса позитивно повлияет на летний туристический сезон 2021 года.

Об этом городской голова рассказал в эфире программы «Как в Украине эффективно управлять городами. Днепр, Николаев, Львов на связи» во вторник, 9 марта, пишут НикВести.

В частности, Александр Сенкевич пообещал к лету вакцинировать как можно больше жителей Николаева.

— В прошлом году у нас было большое количество туристов и нужно сказать, что не было большого поднятия уровня заболевания коронавирусом в нашем регионе. Поэтому я считаю, что когда все начнут массово вакцинироваться, а я надеюсь, что это будет где-то до середины мая, я думаю, что этот сезон будет даже лучше, и уверен, что мы со своей стороны, как регион, так и город сделаем все для того, чтобы максимальное количество людей вакцинировалось для того, чтобы возобновить нормальный способ жизни. Поэтому я приглашаю вас в Николаев летом и поедем по морях, покажу вам, - сказал Александр Сенкевич.

Напомним, что 26 февраля в Николаевскую область доставили 12 тысяч 300 доз вакцины Covishield (AstraZeneca). После чего сообщалось, что в Николаеве вакцинировали от COVID-19 первую пациентку, которой стала заведующая отделением анестезиологии и интенсивной терапии городской больницы № 3.

При этом, начальница управления здравоохранения Николаевского городского совета Ирина Шамрай говорила, что первый этап вакцинации в регионе начнется в марте-апреле 2021 года. Вакцину получат работники «ковидных» больниц, интернате учреждения и военные.

Кроме этого мэр Николаева Александр Сенкевич напомнил горожанам о важности заключения деклараций с семейным врачом перед процедурой вакцинации коронавирусной инфекции COVID-19.