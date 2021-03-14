Немецкая компания BioNTech, разработавшая совместно с американской компанией Pfizer вакцину от коронавируса, создала альянс фармацевтических компаний, чтобы ликвидировать нехватку препаратов от коронавируса в Европе.
Об этом пишет TheБабель.
В альянс вошли 13 фармацевтических организаций. Среди них — Novartis AG, Merck KGaA и Sanofi SA. Они поставили задачу произвести 2 миллиарда доз вакцины до конца 2021 года.
По словам представителя BioNTech, переговоры о новом альянсе координировались с Pfizer. В компании также отметили, что новые ограничения на экспорт вакцин, введенные Евросоюзом, Великобританией и США, могут нарушить цепочки поставок дефицитных ингредиентов для вакцин.
В рамках нового альянса BioNTech планирует расширить собственное производство — в апреле в Германии должен заработать новый завод мощностью в 750 миллионов доз вакцины в год.
Напомним, что вакцинировать от коронавируса пожилых людей, которым трудно передвигаться, будут у них дома вместе с теми, кто за ними ухаживает.
|
Не жалейте флагов – пожалейте горожан: им здесь еще жить….Александр Жолобецкий
|
Хто такий Володимир Зеленський? І про показухуСтанислав Мартиросов
Немецкая компания BioNTech, разработавшая совместно с американской компанией Pfizer вакцину от коронавируса, создала альянс фармацевтических компаний, чтобы ликвидировать нехватку препаратов от коронавируса в Европе.
Об этом пишет TheБабель.
В альянс вошли 13 фармацевтических организаций. Среди них — Novartis AG, Merck KGaA и Sanofi SA. Они поставили задачу произвести 2 миллиарда доз вакцины до конца 2021 года.
По словам представителя BioNTech, переговоры о новом альянсе координировались с Pfizer. В компании также отметили, что новые ограничения на экспорт вакцин, введенные Евросоюзом, Великобританией и США, могут нарушить цепочки поставок дефицитных ингредиентов для вакцин.
В рамках нового альянса BioNTech планирует расширить собственное производство — в апреле в Германии должен заработать новый завод мощностью в 750 миллионов доз вакцины в год.
Напомним, что вакцинировать от коронавируса пожилых людей, которым трудно передвигаться, будут у них дома вместе с теми, кто за ними ухаживает.