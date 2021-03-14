Немецкая компания BioNTech, разработавшая совместно с американской компанией Pfizer вакцину от коронавируса, создала альянс фармацевтических компаний, чтобы ликвидировать нехватку препаратов от коронавируса в Европе.

Об этом пишет TheБабель.

В альянс вошли 13 фармацевтических организаций. Среди них — Novartis AG, Merck KGaA и Sanofi SA. Они поставили задачу произвести 2 миллиарда доз вакцины до конца 2021 года.

По словам представителя BioNTech, переговоры о новом альянсе координировались с Pfizer. В компании также отметили, что новые ограничения на экспорт вакцин, введенные Евросоюзом, Великобританией и США, могут нарушить цепочки поставок дефицитных ингредиентов для вакцин.

В рамках нового альянса BioNTech планирует расширить собственное производство — в апреле в Германии должен заработать новый завод мощностью в 750 миллионов доз вакцины в год.

Напомним, что вакцинировать от коронавируса пожилых людей, которым трудно передвигаться, будут у них дома вместе с теми, кто за ними ухаживает.