Шеф-редактора самой популярной ежедневной немецкой газеты Bild Юлиана Райхельта отстранили из-за обвинений со стороны женщин-коллег.

Об этом пишет Deutsche Welle.

Райхельт возглавляет газету с 2018 года. Его отстранили от должности на время проведения служебного расследования, связанного с обвинениями в его адрес в злоупотреблении властью и буллинге, выдвинутыми против него несколькими коллегами-женщинами.

В заявлении медиагруппы Alex Springer, которая является владельцем газеты, отмечается, что Райхельт отвергает все обвинения и сам попросил совет директоров отстранить его от исполнения служебных обязанностей, пока не будут выяснены все обстоятельства.

Издатель также заявил, что в настоящее время «четких доказательств» виновности Райхельта не обнаружено, но расследование продолжается и ведется «по всем направлениям», а также «оценивается достоверность и честность всех причастных».

Bild — крупнейший и самый популярный немецкий таблоид. Основан еще в 1952 году, его ежедневный тираж составляет около 3,4 миллиона экземпляров, из которых продается в среднем около 2,66 миллиона.

Напомним, что прокуратура Польши выдвинула новые обвинения в коррупции бывшему руководителю Укравтодора Славомиру Новаку — за получение взятки и использование влияния.