Российские боевики девять раз нарушили режим «тишины» на Донбассе, в воскресенье, 14 марта.

В результате обстрелов один украинский военный ранен, сообщает пресс-служба операции Объединенных сил.

Обстрелы из минометов 82-го калибра велись возле Пивденного, из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем и стрелецкого оружия — возле Катериновки, из крупнокалиберных пулеметов — возле Луганского, из автоматических станковых и противотанковых гранатометов — возле поселка Троицкое.

Возле Опытного и Авдеевки оккупанты стреляли из подствольных гранатометов, неподалеку Песков — из ручных противотанковых гранатометов и стрелецкого оружия, рядом с Гнутовым — из автоматических станковых гранатометов.

Известно, что военному, который пострадал после обстрелов возле Пивденного, предоставили первую медицинскую помощь и отправили в больницу. Его состояние — удовлетворительное.

— Действия российских оккупантов раз подтверждают то, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и не желает придерживаться существующих договоренностей, - сказано в сообщении пресс-службы ООС.

Напомним, что за прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования России десять раз нарушили режим прекращения огня.