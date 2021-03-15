На территории Иерусалима начало работу посольство Косова в Израиле.

Об этом пишет LB.ua.

Таким образом Косово стало третьей страной после США и Гватемалы, которая открыла свое посольство в Иерусалиме - городе, статус которого лежит в основе палестино-израильского конфликта.

Косово, население которого составляют преимущественно мусульмане, обещало открыть свое посольство в Иерусалиме в прошлом году при установлении дипломатических отношений с Израилем при посредничестве США.

Министерство иностранных дел Косово сообщило в Twitter, что с открытием посольства «обещание, данное в Овальном кабинете, наконец выполнено».

Вазель Абу Юсеф, член исполнительного комитета Организации освобождения Палестины, заявил, что открытие посольства Косово в Иерусалиме противоречит резолюциям ООН и имеет целью «ослабить дело Палестины».

Напомним, Украина признает паспорта, выданные в частично признанном Косово. При этом его независимость официально с украинской стороны не признается.