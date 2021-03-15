В начале апреля в Великобритании будет запущена первая в стране пилотная программа автоматического штрафования автомобилистов, выбрасывающих на дорогу мусор из авто.

Как пишет «Центр транспортных стратегий», для этого будут использоваться расставленные вдоль дорог камеры фиксации нарушений LitterCam.

Размер штрафа будет стартовать с 90 фунтов стерлингов и увеличиваться до 120 фунтов стерлингов, если он не будет оплачен в течение 15 дней. Пилотный проект продлится один год.

До сих пор в Британии были проблемы c наказанием непорядочных водителей. Общественные активисты говорят, что на автомагистралях практически невозможно быть оштрафованным, если только автомобилист не выбросит мусор на глазах у полицейского.

— Обочины забиты кофейными стаканчиками, пластиковыми бутылками и пачками сигарет, а водители грузовиков, иногда перевозящие плохо закрепленное вторсырье или строительные материалы, виноваты в большей части пластиковых отходов, ящиков и другого мусора вдоль проезжих частей на основных дорогах, - пишет издание.

Напомним, в 2021 году на автодорогах в Николаевской области установят 12 стационарных камер фотовидеофиксации.