Организация журналистов-расследователей Bellingcat опровергла, что их документальный фильм о «деле вагнеровцев» выйдет 15 марта.

Об этом написал основатель Bellingcat Элиот Хиггинс в Twitter.

— У нашего расследования «Вагнергейта» нет точной даты выхода, и мы ее никогда не устанавливали, - сообщил Элиот Хиггинс.

Он также добавил, что работа над документальным фильмом все еще продолжаются, «и как только это будет сделано, мы сообщим всем, когда он будет выпущен».

На прошлой неделе ряд журналистов, включая Дмитрия Гордона, распространили информацию, что фильм Bellingcat о якобы провале операции украинских спецслужб по задержанию группы «вагнеровцев» будет выпущен 15 марта. Позже Гордон заявил, что, по его информации, выход фильма может быть перенесен на неделю-две, так как авторы решил опросить еще некоторых сотрудников Офиса президента Украины.

Расследование о «вагнеровцах» анонсировал в декабре прошлого года болгарский журналист, один из расследователей Bellingcat Христо Грозев. Он назвал ситуацию «прецедентом», так как украинские спецслужбы фактически сделали «посмешище» из российской разведки, а теперь украинская власть умалчивает о самом факте операции.

На прошлой неделе Христо Грозев опубликовал твит, в котором отметил, что «видит много спекуляций в украинских медиа по расследованию, которое продолжается».

— Пожалуйста, обратите внимание, что большинство комментариев ложные или базируются на ложной информации или принятии желаемого за действительное, - подчеркнул Христо Грозев.

Он добавил, что Bellingcat сейчас работает над многими расследованиями, но не знает их результатов, пока не закончит работу над ними.

Напомним, что в Верховной Раде Украины планируют создать временную следственную комиссию по делу «вагнеровцев» и пленкам «Суркова-Медведчука».