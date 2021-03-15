С сегодняшнего дня, 15 марта, в Украине начали работу окружные прокуратуры.

Об этом пишет Украинская правда.

Речь идет о реорганизации согласно третьему этапу реформы органов прокуратуры. Первым этапом было превращение Генпрокуратуры в ОГП, вторым — реорганизация региональных и третьим — местных прокуратур.

Отмечается, что в обновленных ведомствах будут работать прокуроры, которые успешно прошли все этапы тестирования и доказали свою профессиональную компетентность и добродетель.

Перечень и территориальная юрисдикция окружных прокуратур определены приказами генерального прокурора Ирины Венедиктовой. В системе органов прокуратуры будут функционировать 181 (193 с учетом оккупированных территорий) окружная прокуратура и 30 специализированных прокуратур в военной и оборонной сфере (на правах окружных). Они заменят 155 (178 с учетом оккупированных территорий) местных прокуратур и 30 военных прокуратур гарнизонов.

В столице начали работу 10 окружных прокуратур. В двух районах Киева состоялось переназначение, частично произошла ротация прокуроров и назначение новых.

Напомним, 5 марта Генеральный прокурор Ирина Венедиктова представила нового руководителя Николаевской областной прокуратуры, им стал Владимир Говоруха.