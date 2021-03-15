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Правительство Индии предложит принять закон, предусматривающий запрет криптовалют и наказание для всех, кто торгует в стране или даже имеет такие цифровые активы.
Об этом сообщает Экономическая правда.
Агентство отмечает, что такое решение может нанести удар по миллионам инвесторов.
— Законопроект предусматривает криминализацию владения, выпуска, добычи, торговли и передачи криптоактивив, — заявил собеседник издания.
Источник в правительстве Индии на условиях анонимности рассказал Reuters, что законопроект даст владельцам криптоактивов до 6 месяцев, чтобы избавиться от них, после чего будут применяться штрафы. Собеседники агентства уверены, что законопроект примут, поскольку правительство премьер-министра Нарендры Моди имеет большинство в парламенте.
— Если такой запрет станет законом, Индия станет первой крупной экономикой, которая сделает хранения криптовалют незаконным. Даже Китай, который запретил добычу и торговлю, не наказывает за владение, — говорится в сообщении.
Отмечается, что несмотря на возможный запрет, в Индии растут объемы транзакций — сейчас 8 миллионов инвесторов имеют криптоактивов на 100 млрд рупий (1,4 млрд долларов).
Напомним, самая популярная криптовалюта биткоин продолжает дорожать: его стоимость впервые в истории превысила психологический рубеж в 60 тысяч долларов.
Правительство Индии предложит принять закон, предусматривающий запрет криптовалют и наказание для всех, кто торгует в стране или даже имеет такие цифровые активы.
Об этом сообщает Экономическая правда.
Агентство отмечает, что такое решение может нанести удар по миллионам инвесторов.
— Законопроект предусматривает криминализацию владения, выпуска, добычи, торговли и передачи криптоактивив, — заявил собеседник издания.
Источник в правительстве Индии на условиях анонимности рассказал Reuters, что законопроект даст владельцам криптоактивов до 6 месяцев, чтобы избавиться от них, после чего будут применяться штрафы. Собеседники агентства уверены, что законопроект примут, поскольку правительство премьер-министра Нарендры Моди имеет большинство в парламенте.
— Если такой запрет станет законом, Индия станет первой крупной экономикой, которая сделает хранения криптовалют незаконным. Даже Китай, который запретил добычу и торговлю, не наказывает за владение, — говорится в сообщении.
Отмечается, что несмотря на возможный запрет, в Индии растут объемы транзакций — сейчас 8 миллионов инвесторов имеют криптоактивов на 100 млрд рупий (1,4 млрд долларов).
Напомним, самая популярная криптовалюта биткоин продолжает дорожать: его стоимость впервые в истории превысила психологический рубеж в 60 тысяч долларов.