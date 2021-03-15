Правительство Индии предложит принять закон, предусматривающий запрет криптовалют и наказание для всех, кто торгует в стране или даже имеет такие цифровые активы.

Об этом сообщает Экономическая правда.

Агентство отмечает, что такое решение может нанести удар по миллионам инвесторов.

— Законопроект предусматривает криминализацию владения, выпуска, добычи, торговли и передачи криптоактивив, — заявил собеседник издания.

Источник в правительстве Индии на условиях анонимности рассказал Reuters, что законопроект даст владельцам криптоактивов до 6 месяцев, чтобы избавиться от них, после чего будут применяться штрафы. Собеседники агентства уверены, что законопроект примут, поскольку правительство премьер-министра Нарендры Моди имеет большинство в парламенте.

— Если такой запрет станет законом, Индия станет первой крупной экономикой, которая сделает хранения криптовалют незаконным. Даже Китай, который запретил добычу и торговлю, не наказывает за владение, — говорится в сообщении.

Отмечается, что несмотря на возможный запрет, в Индии растут объемы транзакций — сейчас 8 миллионов инвесторов имеют криптоактивов на 100 млрд рупий (1,4 млрд долларов).

Напомним, самая популярная криптовалюта биткоин продолжает дорожать: его стоимость впервые в истории превысила психологический рубеж в 60 тысяч долларов.