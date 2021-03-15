В Одессе и Львове с 15 и 16 марта соответственно ученики 5—11 классов переходят на дистанционное обучение из-за ситуации с коронавирусом. Ученики начальных классов продолжают ходить в школу.

Об этом сообщают мэр Львова Андрей Садовый в Telegram-канале.

На какой именно период одесские старшеклассники перешли на дистанционное обучение — пока неизвестно, будут ждать особого распоряжения. Кроме того, в городском департаменте образования рекомендовали школам уйти на весенние каникулы с 22 по 26 марта, пишет одесское издание «Думская».

Во Львове старшеклассники будут на дистанционном обучении с 16 марта. Аналогично с открытой конечной датой. Андрей Садовый назвал это решение компромиссом.

— Во Львовской области очень плохая динамика по росту количества положительных тестов и госпитализации. Особенно госпитализации: ежедневно в больницы ложится гораздо больше людей, чем выписывается. Болезнь прогрессирует быстрее и агрессивнее, чем это было год назад, - отметил мэр Львова.

Напомним, что с 17 марта учеников 5-11 классов николаевских школ планируют отправить на дистанционное обучение. Также раньше времени, с 22 марта, начнутся каникулы.