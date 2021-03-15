Министерство иностранных дел Китая обратилось к Украине с призывом не политизировать сотрудничество их граждан и компаний с аннексированным Крымом.

Согласно заявлению, китайцы сотрудничают с полуостровом «исходя из исторически сложившихся связей и практических нужд», передает Интерфакс-Украина.

О том, что в Крыму побывали представители из КНР для «оценки туристического потенциала» полуострова, сообщило издание Крым.Реалии. Визитеры были на винодельческих предприятиях, а также в курортных районах.

Эту поездку прокомментировали в Министерстве иностранных дел Китая. Пресс-секретарь ведомства Чжао Лицзянь заявил, что коммерчески выгодную совместную с Крымом работу не нужно политизировать.

— Позиция Китая по вопросу Крыму последовательна. Мы надеемся, что стороны смогут надлежащим образом решить проблему с помощью диалога и консультаций. Некоторые китайские компании, исходя из исторически сложившихся связей и практических потребностей, осуществляют обмены и сотрудничество с Крымом на рыночных принципах. Такую коммерческую деятельность нельзя политизировать, — заявил Чжао Лицзянь.

Напомним, Федеральная комиссия по связи США указала пять китайских телекоммуникационных компаний, которые могут навредить национальной безопасности США.