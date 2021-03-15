Николаевскую областную организацию политической партии «Слуга Народа» возглавила Анна Замазеева, глава областного совета.

Об этом сообщили в пресс-службе партии.

Соответствующее решение единогласно было принято во время собрания Николаевской областной организации политической партии «Слуга народа».

На посту руководителя областной организации партии Анна Замазеева заменила народного депутата Украины Давида Арахамию, который возглавляет фракцию «СН» в Верховной Раде Украины. Это было решено во время ХІ внеочередного съезда партии «Слуги Народа».

— Анна Замазеева зарекомендовала себя профессиональным, чутким и эффективным политиком. Приветствую ее от всей души и желаю больших свершений на политическом фронте, - прокомментировал передачу полномочий руководителя Николаевской областной парторганизации Давид Арахамия.

Анна Замазеева родилась в Николаеве. Имеет полное высшее образование. Училась в Киево-Могилянской академии, имеет степень магистра по специальности «Политология и государственное управление» и «Финансы и кредит». Кандидат экономических науки (2 высших образования). 20 лет работала в финансовой сфере и имеет 15 лет опыта работы на руководящих должностях. Участница рабочих групп в комитетах Верховной Рады относительно законопроектов «О потребительском кредитовании», «О валюте и валютные операциях», «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» и другие. 9 декабря 2020 избрана председателем Николаевского областного совета VIII созыва.