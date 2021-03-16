Главный редактор издания «Цензор.Нет» Юрий Бутусов в интервью журналисту Дмитрию Гордону рассказал подробности «спецоперации» по задержанию боевиков ЧВК Вагнера в Украине.

В интервью журналисты согласились, что предполагаемая спецоперация была тщательно продумана, но в последний момент сорвалась, пишет Новое время.

По их словам, группа из 32 «вагнеровцев» приехала в Минск из Москвы и должна была сесть на самолет в Стамбул, а оттуда — в столицу Венесуэлы Каракас. Во время перелета в Стамбул самолет около 27 минут находился бы в воздушном пространстве Украины. В это время из Минска должна была поступить информация о взрывчатке на борту, и Украерорух посадил бы самолет в Украине. Гордон сказал, что для этого подготовили два аэропорта — Борисполь и запасной аэропорт в Одессе. Юрий Бутусов прибавил, что на всякий случай существовало «много запасных вариантов» — сигнал о «взрывчатке» на борту, несчастном случае, больном человеке и так далее.

Кроме того, на борту якобы находились специально подготовленные участники спецоперации. После того, как самолет приземлился бы в Украине, боевикам должны были сразу предъявить обвинения.

Юрий Бутусов прибавил, что военная операция была «абсолютно мирной».

— Вся операция была продумана так, чтобы никоим образом нельзя было возложить ответственность за ее организацию и проведение на Украину. Было просто невозможно догадаться: переговоры, вербовка осуществлена российской компанией, а не Украиной. Никаких следов Украины нет. Посадка, турецкий самолет — никакой ответственности у Украины нет. Поэтому формально военная разведка в этой истории вообще не фигурировала, и никакой ответственности у Украины не было бы, — заявил Юрий Бутусов.

Юрий Бутусов также утверждает, что «спецоперация» была санкционирована на достаточно высоком уровне и разрабатывалась совместно со спецслужбами США.

Напомним, расследование о «вагнеровцах» анонсировал в декабре прошлого года болгарский журналист, один из расследователей Bellingcat Христо Грозев. Он назвал ситуацию «прецедентом», так как украинские спецслужбы фактически сделали «посмешище» из российской разведки, а теперь украинская власть умалчивает о самом факте операции.

На прошлой неделе ряд журналистов, включая Дмитрия Гордона, распространили информацию, что фильм Bellingcat о якобы провале операции украинских спецслужб по задержанию группы «вагнеровцев» будет выпущен 15 марта. Позже Гордон заявил, что, по его информации, выход фильма может быть перенесен на неделю-две, так как авторы решил опросить еще некоторых сотрудников Офиса президента Украины.

Организация журналистов-расследователей Bellingcat опровергла, что их документальный фильм о «деле вагнеровцев» выйдет 15 марта.