В Австралии десятки тысяч людей вышли на массовые демонстрации. Они требуют гендерного равенства и справедливости для жертв сексуального насилия.

Об этом пишет hromadske.

Во время протеста многие женщины были одеты в черное и скандировали «Нас не заставят замолчать». Демонстранты в Мельбурне держали белый флаг длиной в несколько метров с именами женщин, убитых в Австралии в результате гендерного насилия с 2008 года.

Кроме того, участники протеста у здания парламента в Канберре заявили, что готовятся подать две петиции с требованием изменить ситуацию с дискриминацией женщин в стране.

Так, протесты в стране вспыхнули на фоне обвинений в насилии в отношении женщин. В частности, в изнасиловании в 1988 году обвиняют генерального прокурора Кристиана Портера, который категорически это отрицает.

Также о сексуальном насилии сообщает бывший политический советник Британи Хиггинс. Она заявила, что в 2019 году ее изнасиловали прямо в здании парламента страны. По словам Хиггинс, когда она выдвинула обвинения относительно коллеги из правящей Либеральной партии, который ее якобы изнасиловал, ее стали воспринимать как «политическую проблему».

— Моя история была на первой полосе по той единственной причине, что она была болезненным напоминанием женщинам о том, что если это может произойти в здании парламента, то это действительно может произойти где угодно, - сказала она.

Накануне, 14 марта, премьер-министр Скотт Моррисон отказался присоединиться к протестам и вместо этого пригласил небольшую делегацию организаторов встретиться с ним в его офисе. Однако демонстранты отказались.

— Мы уже подошли ко входной двери, теперь правительство должно переступить порог и подойти к нам. Мы не будем встречаться за закрытыми дверями, - написали организаторы протестов в соцсети.

Напомним, что народный депутат Украины от партии «За майбутнє» Анатолий Урбанский призвал коллег из Верховной Рады отказаться от ратификации Стамбульской конвенции против насилия в отношении женщин и насилия в семье.