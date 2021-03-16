На платных камерах с улучшенными бытовыми условиями следственные изоляторы в Украине заработали 2 миллиона 795 тысяч 326 гривен.
Об этом сообщается на странице Министерства юстиции Украины в Facebook.
По данным ведомства, все средства, заработанные в ходе экспериментального проекта на платных камерах, направляют на ремонт бесплатных камер следственных изоляторов.
На начало марта этого года обновлено 39 бесплатных камер на 280 мест.
Напомним, в 2021 году в ведомстве планируют приватизацию менее четырех исправительных учреждений. Средства от их продажи будут распределять для нового строительства.
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Християни та католикиСтанислав Мартиросов
На платных камерах с улучшенными бытовыми условиями следственные изоляторы в Украине заработали 2 миллиона 795 тысяч 326 гривен.
Об этом сообщается на странице Министерства юстиции Украины в Facebook.
По данным ведомства, все средства, заработанные в ходе экспериментального проекта на платных камерах, направляют на ремонт бесплатных камер следственных изоляторов.
На начало марта этого года обновлено 39 бесплатных камер на 280 мест.
Напомним, в 2021 году в ведомстве планируют приватизацию менее четырех исправительных учреждений. Средства от их продажи будут распределять для нового строительства.